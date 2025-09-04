Docenas asesinadas en furia de inundación en varios estados, Punjab lo más afectado







Luchando contra sus peores inundaciones en décadas, Punjab Se ha visto afectado por la furia de la naturaleza con el diluvio alegando 30 vidas e impactando a más de 3.5 lakh de personas cuando el gobernador y el primer ministro visitaron algunas de las áreas afectadas el martes. Según el boletín emitido el martes, los 23 distritos del estado han sido declarados afectados por las inundaciones.

Un total de 1400 pueblos se han declarado afectados, impactando a 3,54,626 personas hasta el momento, con el diluvio alegando 30 vidas en 12 distritos. Pathankot ha informado el número de muertos más alto de seis. Hasta ahora, casi 20,000 personas han sido evacuadas de las áreas afectadas por las inundaciones. Punjab está luchando contra una de las peores inundaciones desde 1988.

Después de las fuertes lluvias, se ha sonado una alerta en Rupnagar y Distritos de PatialaInstar a las personas a permanecer vigilantes, mientras que todas las escuelas, colegios y universidades han estado cerrados hasta el 7 de septiembre.

Mann busca fondos desde el centro

El primer ministro de Punjab, Bhgawant Mann, recorrió las áreas afectadas por las inundaciones de Ferozepur en un bote. Buscó la liberación de los fondos «pendientes» de R60,000 millones de rupias de Punjab del Centro, diciendo que estaba exigiendo los «derechos» del estado y no «rogando» por ello a raíz de las inundaciones en la región.

El primer ministro dijo que Punjab siempre estaba con la nación en tiempos de crisis. «Si ellos (Center) lo dan, lo manejaremos. Cada vez que el país enfrentara cualquier crisis, Punjab siempre lo apoyaba. Hoy, Punjab está en crisis, y espero que el país lo respalde».

5 asesinados en Himachal

Cinco personas fueron asesinadas en incidentes de colapso de la casa como lluvias torrenciales desencadenaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en Himachal Pradesh, dijeron las autoridades.

En la aldea Samloh del distrito de Solan, una mujer murió después de que fue enterrada bajo los escombros de su casa que se derrumbó después de fuertes lluvias el lunes por la noche. En otro incidente, un hombre y una mujer fueron rescatados de los escombros después de que su casa se derrumbó después de la lluvia en el Dhalpur de Kullu. La mujer luego sucumbió a sus heridas.

Las autoridades dijeron que un deslizamiento de tierra que ocurrió cerca de la colonia de Jangam Bagh BBMB en Sundnagar en el distrito de Mandi el martes por la noche, se cobró tres vidas: dos mujeres y un niño.

4 muertos, 3 desaparecidos en C’garh

Cuatro personas fueron asesinadas y tres desaparecieron después de que una parte de una pequeña presa se derrumbó y condujo a una inundación repentina en Chhattisgarh Distrito de Balrampur, dijeron las autoridades el miércoles. Tres personas también sufrieron heridas en el incidente, dijeron.

Un interruptor en el reserva de Lutti en la aldea de Dhaneshpur después de una fuerte lluvia de lluvias en la región, dijo el colector de Balrampur Rajend Katatara.

2 asesinados en J&K Rain

Las fuertes lluvias en Jammu y Cachemira dejaron el miércoles a una mujer y a su hija muerta mientras 40 personas quedaron atrapadas en una aldea inundada en Akhnoor, dijeron las autoridades. En el distrito de Anantnag, la policía rescató a 25 familias nómadas varadas bajo un puente debido al aumento en el nivel del agua después de fuertes lluvias.

Yamuna inunda casas, mercados en Delhi

Las calles se convirtieron en arroyos y mercados en piscinas de agua turbia mientras los residentes de las áreas bajas de Delhi se apresuraban a salvar sus vidas y pertenencias a medida que el Yamuna continuaba aumentando. Desde comerciantes en Majnu Ka Tila hasta familias en Madanpur Khadar y BadarpurMuchos ahora viven en refugios improvisados, esperando que las aguas retrocedan.

La gente se abre paso a través de un área inundada en Nueva Delhi. Pic/PTI

El Yamuna estaba fluyendo por encima de la marca de peligro a 207 metros el miércoles a la 1 p.m. Las autoridades evacuaron a las personas de áreas bajas y cerraron el antiguo puente ferroviario para el tráfico. Pero para las familias desplazadas, la verdadera lucha comenzará una vez que el río retroceda, mientras reconstruyen casas y medios de vida arrastrados por la inundación.

En Madanpur Khadar, las familias que perdieron sus jhuggis se quedan debajo de las viejas sábanas de plástico atadas a lo largo de la carretera. «Todas nuestras pertenencias están adentro. Apenas podríamos sacar algunas cosas. Las mujeres enfrentan muchos problemas ya que no hay baños», dijo Tayara, residente.

En Yamuna Bazaar, la escena parecía que las casas y las tiendas estaban paradas en el medio del río. Del mismo modo, en Badarpur, los techos de las casas apenas eran visibles por encima del agua de inundación. Asif, un residente, estaba parado con pertenencias equilibradas en su cabeza.

