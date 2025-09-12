Doc ‘Post Truth’ de Doc Ai establece el lanzamiento de Warsaw Fest, revela trailer

Pionero AI-Enterado documental de largometraje «Post Truth», que recibió un lanzamiento teatral Pavo Este verano, se lanzará internacionalmente desde el próximo Festival de Cine de Varsovia.

El trabajo en inglés está dirigido por el artista generativo de IA Alkan Avcıoğlu, quien creó «Post Truth» utilizando la inteligencia artificial que incluye todas las imágenes, el sonido, la música y la voz. El Doc, que profundiza en la relación del hombre con la tecnología, fue coescrito por el director con el artista multidisciplinario Vikki Bardot.

«Post Truth» se inspira en la visión cinematográfica a gran escala de Godfrey Reggio («Koyaanisqatsi») y hace referencia a cineastas como Andrej Tarkovskij, Jean-Luc Godard y Lesos Carax. «Tiene un tono crítico autorreflexivo, centrándose en cómo el pensamiento tecnológico llevó al mundo a una era en la que los hechos ya no importan», según los materiales promocionales.

El distribuidor turco Arthouse Başka Sinema lanzó «Post Truth» en los cines turcos en unas 20 ciudades en junio, provocando críticas positivas de los críticos locales.

«La inteligencia artificial está entrando en el mundo del cine cada vez más audaz, a menudo apoyando el trabajo humano de manera oculta, a veces incluso reemplazándolo», dijo el director de programación del festival de cine de Varsovia, Bartek Pulcyn en una declaración. «‘Post Trut’h usa AI abiertamente para hacer preguntas fundamentales sobre el presente y el futuro del mundo y la humanidad». El festival se ejecuta del 10 al 19 de octubre.

«‘Post Truth’ no es un truco barato que muestra IA o un truco, sino una exploración conceptual y profunda de los límites de lo que puede ser un documental», señaló Avcıoğlu.

Avcıoğlu trabajó como crítico cinematográfico antes de convertirse en adquisiciones cinematográficas. Dejó la industria del cine en 2022 para explorar la narración de historias de IA y desde entonces se ha convertido en un artista visual de IA con piezas en exhibición en las principales ferias de arte, incluyendo Photo de París y Art Basel Miami. Su trabajo también ha sido subastado en Christie’s. Recientemente colaboró ​​con el destacado fotógrafo Edward Burtynsky en una exposición que se inaugurará este mes en Nueva York.