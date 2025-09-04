«Mejor medicina» ZorroLa próxima adaptación estadounidense de la drama británica «Doc Martin», ha agregado siete nuevos miembros del elenco, u ocho, si cuenta el uno con cuatro patas.

John DiMaggioDidi Conn, Clea Lewis, Stephen Spinella, Jason Veasey, Carter Shimp y Cindy de la Cruz han sido elegidos en la serie, que se estrenará a mitad de temporada durante la temporada de televisión 2025-2026. También nuevo en el elenco hay un perro llamado Wattson.

DiMaggio, mejor conocido por papeles de voz como Bender en «Futurama» y Jake the Dog en «Adventure Time», interpreta a Handyman Burt Large, mientras que Shimp interpreta a su hijo Al. DiMaggio es reemplazado por Gersh; Shimp («The Holdofers») se representa por el talento auténtico y la gestión literaria y la agencia de talento gris.

Didi Conn, quien jugó a la icónica deserción de la escuela de belleza Frenchy en «Grease», interpreta a la concejal Ginebra Potter. Ella es representada por la agencia de talento principal.

Lewis («Ellen») interpreta al farmacéutico Sally Mylow. Ella es representada por artistas innovadores y entretenimiento marco.

Spinla («Angels in America») y Veasey («Solo asesinatos en el edificio») interpretan a los esposos Greg Garrison y George Brady, respectivamente, que copropietarían la brisa salada. Spinella es representada por artistas innovadores y entretenimiento marco; Veasey es representado por Nicolosi & Co.

De La Cruz («Blue Bloods») interpreta al maestro de escuela Jeannie. Ella es representada por el talento auténtico y la gestión literaria.

Wattson, el perro, juega a Copérnico.

«La mejor medicina», según la logline oficial, «se centra en Martin Best (Josh Charles), un cirujano brillante que deja abruptamente su ilustre carrera en Boston para convertirse en el practicante general en una aldea de pesca de la costa este pintoresca donde pasó versos como un niño. Martin puede abordar por expertos cualquier dolencia médica o misterio en esta ciudad idiosincrática, está realmente desesperado por dejarlo solo. La tenacidad es el credo de todos en su pequeño pueblo, y las personas que viven allí pueden ser exactamente lo que el médico ordenó ”.

Además de Charles, los clientes habituales de la serie anunciados anteriormente incluyen Abigail Spencer, Annie Potts, Josh Segarra y Cree.

«Mejor medicina» es producida por Fox Entertainment Studios. Los productores ejecutivos incluyen Ben Silverman, Rodney Ferrell, Howard T. Owens, Liz Tuccillo, Mark Crowdy y Philippa Braithwaite. Fox Entertainment Global distribuye la serie, que se basa en un formato de All3Media International. La versión del Reino Unido de «Doc Martin» fue producida por Buffalo Pictures en asociación con Homerun Film Productions y distribuida en los EE. UU. Propagate Content.

Vea un video de anuncio de casting a continuación.