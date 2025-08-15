Doc Helmers sobre la narración de historias en la cumbre de los buscadores de la verdad

Los documentarios deben realizar actos de equilibrio particularmente complicados con cada nuevo proyecto. El público espera que su trabajo sea ricamente cinematográfico, entretenido y sorprendente; Los estándares de su profesión también dictan que deben estar ferozmente atentos a los hechos. A diferencia de los directores que trabajan en películas con guiones, no pueden encontrar una solución fácil si los hechos no se adaptan a su historia: deben seguir la verdad a donde sea que se dirija.

Eso es uno de los desafíos que discutieron varios documentales líderes en el campo en Variedad y la cumbre de los buscadores de la verdad de Rolling Stone el 14 de agosto. El trabajo que cada director respectivo ha hecho recientemente diverge a sus compañeros panelistas en estilo, en el tema y en el enfoque, pero todos los cineastas comparten un compromiso de usar las herramientas de arte para revelar historias que el espectador puede no esperar.



Hay concordancias interesantes entre los documentales que se ofrecen. Muchos, por ejemplo, cubren figuras e incidentes en la historia de la industria del entretenimiento. En varios casos, las caras o imágenes familiares abren la puerta para un examen más profundo de las formas en que la cultura nos da forma y nos moldea.



Considere las dos nuevas películas este año por el panelista RJ Cutler. El director previamente dirigió documentos sobre Anna Wintour («El número de septiembre») y Billie Eilish («Billie Eilish: el mundo está un poco borrosa»); En 2024, lanzó dos documentales de personalidad en el futuro, «Elton John: Never Too Too Late» y «Martha». Ambos documentales, como las películas de Cutler Wintour y Eilish, confían en la participación de sus sujetos, en este caso, Elton John y Martha Stewart, pero no les permiten controlar la narrativa. Es Cutler en control de la historia a medida que avanzamos, digamos, los desafíos personales de John con sustancias y con la aceptación de su sexualidad, o el enjuiciamiento de Stewart por el comercio interno. Ambas son, en última instancia, historias de resiliencia, contadas de diferentes maneras, con la exuberancia de John que nos muestra lo que se necesita para ser un sobreviviente de negocios de espectáculos y la acero de Stewart dejando en claro que ha soportado el vitriolo sexista y atravesar el otro lado.



El panelista Bao Nguyen también ha lanzado dos películas en el último año, ambos sobre momentos famosos en la cultura de los medios: «The Greatest Night in Pop» es una mirada alegre y dulcemente nostálgica de la producción de «We Are the World», el sencillo impulsado por la superestrella que tenía la intención de recaudar dinero y la asignación de las víctimas de la hambruna Etiopiana. «The Stringer», por el contrario, es una mirada de investigación dura en la verdadera autoría de la famosa foto conocida como «Napalm Girl», que representa a un niño quemado víctima a la altura de la Guerra de Vietnam. «The Greatest Night in Pop» utiliza imágenes de archivo y nuevas entrevistas para los espectadores de encanto y para hacer un caso sutil e insistente de que los momentos de monocultivo como «We Are the World» tienen un valor real. «El Stringer», afirmar que el crédito por una de las fotografías más famosas del siglo XX fue atribuida mal, también tiene una cultura de masas en la mente, parte del poder de «Napalm Girl» en lo amplio que se ha visto, pero también profundiza en asuntos más espinosos.



Mary Robertson no es ajena al uso de momentos culturales para profundizar en preguntas complicadas: el trabajo pasado del panelista de doc, desde «enmarcar a Britney Spears» hasta «callarse en el set», ha cambiado la forma en que hablamos sobre la ética del entretenimiento. «La caída de Diddy», sus últimas docuserías, cavaron en ambas acusaciones de violencia contra Sean Combs y las formas en que su estrellato lo mantuvo protegido de un escrutinio más cercano. El trabajo de Robertson deja particularmente en claro las formas en que los documentarios deben usar las habilidades de un periodista: encontrar temas dispuestos a hablar en contra de una figura rica y poderosa es un desafío especial, pero si esas personas no pueden ser convencidas de hablar en cámara, entonces no hay documental.



Panelist Elegance Bratton trae un conjunto de habilidades diferentes a su trabajo: mientras que el cineasta tenía experiencia en documental antes del «Move Ya Body» de este año, su proyecto más conocido es probablemente el drama de 2022 «The Inspection», protagonizado por Jeremy Pope y Gabrielle Union. «Mover Ya Body» representa el nacimiento de la casa de género musical, que fue impulsado en gran parte por los creadores negros y extraños. Surgió como una reacción a la desaparición de la música disco a medida que la década de 1970 se desvaneció y eventos como la noche de demolición de disco de 1979 en Chicago, en el que los registros populares fueron destruidos por los autoproclamados puristas musicales, surgen. La creación de un estilo de música completamente nuevo, y su surgir como parte de una reacción violenta a la reacción violenta anti-Disco, es una historia compleja, y Bratton está trenzando los hilos en una narrativa coherente y convincente habla con sus dones como un narrador.



El año pasado, la panelista Jennifer Tiexiera ha cambiado entre dos historias sobre jóvenes que encuentran su creatividad y confianza, una sobre una figura famosa, una historia con participantes un poco menos famosos. «Rebbeca», la mirada de Tiexiera a la famosa artista de grabación Becky G se prepara para lanzar su primer álbum de música mexicana regional, se basa, como el trabajo de Cutler, entre otros, en la participación de su estrella y su disposición a profundizar en sus pensamientos y sentimientos en cámara.

«Hablando», que Tiexiera codirigió con Guy Mossman, representa los preparativos de cinco estudiantes para una competencia de discurso y debate de la escuela secundaria, y hace un divertido truco de reverso: «Rebbeca». «Rebbeca» convence a su espectador de que dentro de la superestrella es una persona relatable y profundamente humana que uno podría conocer en la vida cotidiana; «Speak» hace que cinco adolescentes normales (aunque muy altos en el rendimiento) se encuentren en superestrellas.



Todas estas obras son, a su manera, al servicio de la verdad, y la verdad complicada, en eso. Las cosas tan aparentemente ligeras como la carrera de una estrella del pop o una sesión de grabación durante toda la noche dan paso a una humanidad complicada y sorprendente. Es apropiado que el director final del panel de los buscadores de verdad sea alguien cuyo título de la película aborde la búsqueda de la honestidad: «Bodyguard of Lies» (llamado así por el adagio de Winston Churchill sobre cómo las Mistuths deben desplegarse estratégicamente durante la guerra) en las declaraciones públicas que se hicieron durante la guerra de Afganistán, y hasta qué tan lejos se dividieron durante la guerra.

El director Dan Krauss debe entender una historia masiva, una guerra de décadas, una que se le dijo al público que era necesario y ganable, aunque la película presenta el caso de que no era ninguno. Lo hace con un estilo nítido y elegante de narración de historias, y sin escasez de tristeza.



Ese es un elemento que distingue al cine documental de, por ejemplo, el periodismo impreso: aunque ambas prácticas apuntan a suspender los hechos de la ficción, el documental tiene a su disposición las herramientas del arte y la capacidad de practicar la defensa o declarar un punto de vista claramente, algo que la mayoría de los periodistas, en busca de objetividad, no pueden hacer. Uno se aleja de cada proyecto en discusión en el panel documental de los buscadores de verdad de este año con una comprensión cristalina de lo que cada cineasta cree sobre su tema, incluso cuando las formas en que expresan esa creencia pueden diferir.



Lo que el Futuro depara para el formulario documental es una suposición de nadie. A medida que la industria de los medios contrata y como posibles anfitriones para el trabajo aventurero y que empuje a los límites, se cae o se intimidada bajo un clima de control y restricción, el trabajo como este puede crecer menos común, menos bien financiado, menos capaz de perseguir la historia a donde sea que conduzca. Se espera que artistas como estos continúen encontrando una manera de sacar sus historias; No importa el tema, desde una noche de discoteca hasta intervención extranjera estadounidense, el espíritu de investigación, la curiosidad y la negativa a parpadear son más urgentemente necesarios en este momento que nunca.