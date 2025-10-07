Doc Dreams de Variety Live regresa a Nueva York por segundo año

Variety se enorgullece en anunciar el regreso de Doc Dreams NYC Live, su evento de marquesina dedicado a honrar el arte de la película documental, el 10 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Después de un debut exitoso en 2024, Doc Dreams una vez más reunirá a los aclamados cineastas, narradores y líderes de pensamiento para un día de conversaciones que celebran el poder del cine de no ficción.

Doc Dreams brilla en el centro de atención de las personas y los proyectos que dan forma a la cultura a través de historias reales. El programa inaugural del año pasado dio la bienvenida a un distinguido grupo de participantes cuyo trabajo representaba algunos de los documentales más poderosos en la memoria reciente. Featured voices included Elizabeth Chai Vasarhelyi and Jimmy Chin (“Free Solo,” “The Rescue”), Sara Dosa (“Fire of Love”), Rory Kennedy (“The Volcano: Rescue From Whakaari”), Alex Gibney (“The Vow”), Lisa Cortés (“Little Richard: I Am Everything”), and James Adolphus “(Being Mary Tyler Moore ”), entre muchos otros. Sus discusiones ofrecieron al público una mirada interna sobre el proceso creativo, los desafíos y el significado cultural detrás de sus aclamadas películas.

La edición 2025 de Doc Dreams de este año continuará esa tradición, convocando algunas de las voces documentales más emocionantes de la industria. El programa completo de oradores y paneles se anunciará en las próximas semanas, pero los asistentes pueden esperar un día dinámico que celebre la creatividad, la verdadera y el impacto de la narración de no ficción en el panorama de los medios de comunicación. Este artículo se actualizará con la programación en las próximas semanas.