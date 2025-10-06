Doc de concierto ‘A Celebration of John Prine’ que viene de Abramorama

Abramorama anunció que ha adquirido los derechos teatrales de América del Norte a «Got Got Gold, un Celebración de John Prine,” a documentary from the tribute concert for the legendary singer-songwriter starring Brandi Carlile, Kacey Musgraves, Tyler Childers, the War and Treaty, Lucinda Williams, Steve Earle, Bonnie Raitt, Dwight Yoakam, Jason Isbell, Kurt Vile, Lyle Lovett, Allison Russell & JT Nero, Valerie June, Nathaniel Rateliff, The Milk Carton Niños, Swamp Dogg, estoy con ella y Bob Weir de Grateful Dead.

El espectáculo tuvo lugar en el legendario Auditorio Ryman de Nashville; El documental, que presenta entrevistas y actuaciones exclusivas con los artistas anteriores, es producida por RadicalMedia y Oh Boy Pictures Production.

Abramorama lanzará el Doc en los cines que comienzan con un compromiso de una semana en el Quad en Nueva York el 28 de noviembre, seguido de reservas en América del Norte y en territorios seleccionados de América del Norte; Tendrá su estreno teatral de Nashville el 9 de octubre en el Teatro Belcourt de Nashville. Esto será seguido por otro concierto All-Star en el Ryman el 10 de octubre, el cuarto y último concierto de la serie Memorial. La película se estrenó en el Festival de Cine de Nashville para una audiencia con entradas agotadas el mes pasado.

«You Got Gold» comenzó como una serie de conciertos conmemorativos organizados por Fiona Whelan Prine para celebrar a su difunto esposo después de que falleció de las complicaciones relacionadas con Covid en abril de 2020. La película es producida por Fiona Whelan Prine, dirigida por Michael John Warren, y ejecutivo por Jon Kamen, Meredith Bennett, Jack Prine, Jody Whelan, Eileen Tilson y Robert Méitus.

«Cuando John falleció, no pudimos llorar juntos por la forma en que nosotros y su comunidad necesitábamos», dijo Fiona Whelan Prine. «Esta película documenta ese momento tan esperado cuando finalmente nos reunimos en el Ryman, el escenario favorito de John, para honrarlo con sus canciones, música, historias y amor. Estoy agradecido con todos los que compartieron su talento y sus corazones para celebrar el legado de John, y estoy emocionado de que el público en todas partes ahora tenga la oportunidad de experimentar esta noche especial».

«John Prine fue uno de los narradores más queridos de Estados Unidos «, dijo Richard Abramowitz, fundador y Karol Martesko-Fenster, CEO de Abramorama.» Y esta película captura algo realmente especial, el momento en que una comunidad se unió para celebrar una voz irreplacable. Nos sentimos honrados de llevar esta excelente película de conciertos al público en el lugar más significativo que puedan experimentarlo, en los cines «.

El Teatro Belcourt también organizará proyecciones durante el resto del año y en 2026 para la dedicada base de fanáticos de Prine. Oh Boy Records planea lanzamientos digitales premium de la música de Prine, así como otras rarezas y coleccionables que se anunciarán.