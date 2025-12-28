VIVA – cristian ronaldo reafirmando su posición como una anomalía en el fútbol moderno. En una edad que suele ser una fase de declive para los futbolistas profesionales, el delantero Al Nassr De hecho, continúa registrando logros que son difíciles de igualar para jugadores de su edad.

Dos goles en contra Al Okhdood en la undécima semana de la Liga de Arabia Saudita 2025/2026 no sólo aseguró la victoria de Al Nassr, sino que también llevó a Ronaldo a la marca de los 40 goles a lo largo de 2025, un récord poco común para un jugador de 40 años.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete cuando el Al Nassr venció al Al Okhdood por 3-0, el sábado 27 de diciembre de 2025. La aportación de estos dos goles volvió a colocar a Ronaldo como figura central en la actuación del equipo apodado Ejército de Najd.

La megaestrella del Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Ronaldo marcó el primer gol en el minuto 31. Al recibir un centro desde la izquierda, el delantero portugués se plantó libremente en el segundo palo antes de lanzar un disparo con la derecha que penetró en la portería de Al Okhdood. Un esquema similar resultó nuevamente en un gol en la primera parte del tiempo añadido, concretamente en el minuto 45+3.

Notas de la cuenta X @EquipoCRonaldo Dicho esto, estos dos goles hicieron que Ronaldo acumulara oficialmente 40 goles a lo largo del año calendario 2025. De hecho, esta cifra es inferior a la de los dos años anteriores, 54 goles en 2023 y 43 goles en 2024, pero sigue siendo especial teniendo en cuenta que ya tiene 40 años.

A nivel competitivo, este resultado confirma que Ronaldo no ha perdido su papel crucial. Sus goles han ayudado al Al Nassr a mantener una tendencia perfecta al ganar siempre en 10 partidos de la Liga de Arabia Saudita esta temporada, mientras se ubica en lo más alto de la clasificación.

La consistencia de Ronaldo a la edad de cuatro años es la diferencia. En un momento en el que muchos jugadores han cerrado sus carreras o han pasado a roles secundarios, él sigue siendo un factor determinante en los resultados de los partidos, tanto en términos de productividad como de mentalidad ganadora.

Aparte de eso, dos goles contra Al Okhdood también acercaron a Ronaldo a otro hito histórico. Hasta la fecha ha acumulado 956 goles a lo largo de su carrera profesional, reduciendo la diferencia hasta el récord de 1.000 goles que antes se consideraba casi imposible.

Al Nassr pareció dominante desde los primeros minutos. La alta presión hizo que Al Okhdood defendiera más y recurriera a contraataques esporádicos.