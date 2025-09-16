VIVA – Dos corredores de carreras de Gresini están de vuelta en el centro de atención Motogp San Marino 2025. Alex Márquez logró alcanzar el podio en la carrera de sprint y la carrera de juego, mientras que Fermin Aldeger Se agregó con éxito puntos importantes al equipo en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, 13 al 14 de septiembre.

El petróleo federal, como una línea de pt exxonmobil lubricantes indonesia (PT EMLI), expresó su aprecio por el logro. Gerente General de Desarrollo del Mercado de PT EMLI, Rommy Averdy cuando, dijo ambos óptimos durante todo el fin de semana.

«Alex Márquez siempre parece impresionante y más cómodo para permanecer consistente en llegar al podio en cada carrera. Es muy racional si Alex está mirando subcampeón en la clasificación de corredores del campeonato mundial MotoGP 2025 Y también entregue a Fermin Aldeguer como el Novato del año MotoGP 2025. Seguramente esta es una buena noticia para los fanáticos, especialmente los consumidores federales de petróleo leales, que a menudo verán a los dos corredores en el podio en la serie Motogp 2025 restante «, dijo Rommy Averdy cuando.

El propio Alex Márquez admitió que su lucha en la pista no fue fácil. A partir de la segunda posición, Alex tuvo que estar satisfecho en el podio después de que los dos conductores principales dominaron 16 curvas de circuitos Misano.

«Esta carrera movilicé todo. El podio es el resultado máximo que es posible porque desde el comienzo del fin de semana, los dos corredores de fabricantes son más rápidos en unos pocos segundos, que no podemos encontrar. Continuaremos nuestro viaje hacia la posición de segundo lugar en el campeonato, lo que será un muy buen resultado», dijo Alex Marquez.

Su compañero de equipo, Fermin Aldeguer, también mostró desarrollos significativos a pesar de tener que enfrentar obstáculos técnicos. «Mostramos un aumento significativo durante el fin de semana. El viernes, debería poder terminar en la sexta posición dos veces, mientras que hoy quiero algo más porque la posición de los cinco primeros todavía es posible. Tuve dificultades, luego porque la presión de los neumáticos era demasiado alta, tuve que mantener una posición y ajustar, lo cual en realidad no era mi elección», dijo Aldeguer.

Estos resultados hacen que Alex Márquez permanezca en el segundo lugar en la clasificación de MotoGP 2025 con 330 puntos. Fermin Aldeguer está en la octava posición con 141 puntos.

Además, MotoGP 2025 continuará a la 17ª serie en el Circuito de Ring Twin de Motegi, Japón, del 27 al 28 de septiembre. Los 4.8 km con 14 curvas serán el próximo desafío para Alex y Aldeguer para mantener la consistencia hasta el final de la temporada.