Doble indonesia-estadounidense Anthony/Chang Translucente Semifinal M25 Bali

VIVA – El anfitrión de Indonesia nuevamente hizo un logro en el Amman Men’s World Tennis Championship M25 Bali 2025. La pareja de dobles masculinos Anthony Susanto/Alexander Chang avanzó con éxito a la ronda semifinal después de derrocar la cuarta semilla, Yanki Elel/Karan Singh, en un dramático partido en Nusa Dua Field, Bali, viernes 8 de agosto, 2025.

A pesar de aparecer como un perdedor, la pareja de Gado-Gado Indonesia-American parecía extraordinaria. Había derrotado 1-6 en el primer set, Anthony/Chang se levantó y cambió las cosas. Tomaron el segundo set 6-4 y completaron el partido a través de Super Titebrok con una victoria dramática de 10-7.

Yanki/Karan, que dependía de los juegos rápidos y el polvo, tuvo una ganancia de 4-1 al comienzo de Super Titebreak. Pero la impresionante aparición de Alexander Chang, que merece ser llamado hombre del partido, invierte el impulso. El estímulo moral de Chang hizo que Anthony fuera más atrevido a presionar al oponente con un juego agresivo frente a la red. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva y lleva ambos a los últimos cuatro.

Después del partido, Anthony apreció a su compañero de dueto que se consideró que parecía extraordinario y continuó motivando a él a jugar a pesar de ser dejado atrás.

«Alexander ama mucho entusiasmo y me ayuda a jugar relajarse. Es muy útil cuando estamos en una posición detrás», dijo Anthony.

En las semifinales, Anthony/Chang se enfrentará al representante japonés, Yusuke Kusuhara/Shunsuke Nakagawa, en un partido programado para mañana en el campo A, Nusa Dua.

Desafortunadamente, los brillantes pasos de Anthony/Chang no fueron seguidos por la pareja principal Christopher Rungkat/Francis Alcantara. Enfrentando los dobles japoneses Kokoro Isomura/Yusuke Takahashi, el dueto indonesio-filipino cayó dos sets directos, 4-6 y 2-6.

A pesar de excelente en términos de experiencia y técnica, Chris/Alcantara no logró detener la agresividad de los oponentes que se desempeñaron bruscamente desde el comienzo de la pelea.

En un solo sector, el anfitrión tampoco puede hablar mucho. Sin la presencia de dos jugador de tenis El pilar de Rifqi Fitriadi y Nathan Barkki que todavía estaban heridos, Indonesia no pudo pasar su representante a la ronda de 16. Tres tenis que realizaron: Anthony Susanto, Gunawan Trismuwantara y Candra Kurniawan, fueron eliminados en la primera ronda.

En otros partidos, el joven tenista sueco Leo Borg, hijo de Legend tenis El mundo de Björn Borg, continuó su trabajo al derrotar a Karan Singh (India) de dos sets directos, 6-3 y 7-6 (3). Esta victoria lo llevó a las finales del cuarto contra Philip Sekulic de Australia.

Mientras tanto, ocurrió una sorpresa cuando Sasikumar Mukund de la India eliminó a Max Basing, líder británico, que anteriormente ganó las dos primeras series M15. Mukund ganó convincente 6-3, 6-3 y desafiará a Alexander Chang en la próxima ronda.

Sin olvidar, la quinta semilla Yusuke Takahashi (Japón) también parecía persistente. A través de un partido largo que duró 3 horas 3 minutos, derrotó a su oponente con un puntaje de 6-7 (3), 6-4 y 7-5. En las finales de cuartos, Alexander Chang lo probará nuevamente de los Estados Unidos.