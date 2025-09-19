





Una nueva investigación sugiere que doblar el hielo y agregarle sal podría transformarlo en una fuente potencial de poder sostenible. Xin Wen y su equipo en la Universidad Xi’an Jiatong en Porcelana Descubrió que el hielo es flexoeléctrico. Eso significa que puede generar electricidad cuando se dobla. Los científicos habían observado previamente una débil actividad eléctrica en los glaciares colisionados o las capas de hielo estresadas. Pero nadie había descubierto cómo hacer que el efecto sea lo suficientemente potente para el uso práctico, hasta ahora.

El avance se encuentra en el hielo salado. En sus experimentos, los investigadores congelaron agua con diferentes cantidades de sal ordinaria. Para medir el rendimiento, el equipo utilizó una prueba de flexión de tres puntos. Colocaron hielo en dos soportes y empujaron hacia abajo desde arriba. Esto dobló las muestras, generando electricidad. Los resultados fueron sorprendentes. Doblando el hielo salado producido hasta 1000 veces más carga eléctrica que el hielo puro.

La sal evita que el hielo se congele por completo, dejando los canales microscópicos de agua salada. Cuando la presión dobla el hielo, este líquido fluye a través de los canales. Debido a que mover agua lleva carga, el flujo crea lo que científicos Llame a una corriente de transmisión. La escala de la oportunidad es significativa ya que el hielo cubre alrededor del 10 por ciento de la superficie de la Tierra.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente