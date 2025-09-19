DMK se esfuerza por defender los derechos de coneño de manera diferente, dice Tn Dy CM







El Dmk El gobierno se ha esforzado por defender los derechos de personas capaces de manera diferente en educación, empleo y repartiendo medidas de bienestar, dijo el viernes el viceministro viceministro de Tamil Nadu, Udhayanidhi Stalin.

El gobierno bajo el primer ministro MK Stalin estaba trabajando de varias maneras para mejorar la vida de las personas con capacidades diferentes, que eran ejemplos de autoconfianza y perseverancia, dijo.

Además de proporcionar asistencia educativa de Rs 2,000 a Rs 1 lakh para que se apacieran de manera diferente para perseguir la educación escolar y los estudios superiores, también, el gobierno les otorgó una gran importancia en los deportes.

En particular, hasta ahora hemos proporcionado hasta Rs 5 millones de rupias a unos 200 estudiantes con capacidades diferentes para participar en competiciones deportivas celebradas en el extranjero a través de la Fundación Tamil Nadu Champions. Del mismo modo, nuestro gobierno ha desembolsado hasta ahora Rs 25 millones de rupias como premios a 200 atletas que ganaron medallas en competiciones internacionales y nacionales, dijo Udhayanidhi en un comunicado aquí.

El CM ha brindado oportunidades de empleo a atletas con capacidades de manera diferente y solo durante el año pasado, el gobierno dio empleos a 5 de manera diferente. atletas.

Esta vez, el Ministro Principal ha establecido el objetivo de proporcionar trabajos del gobierno a 20 atletas con capacidades diferentes a través del departamento de deportes. Definitivamente lo lograremos, agregó.

Anteriormente, distribuyó dispositivos de asistencia que incluyen piernas artificiales y vehículos de cuatro ruedas con baterías a 300 personas con capacitación diferente bajo la iniciativa de responsabilidad social corporativa (RSE) de la Corporación de Petróleo de Chennai Limited y marcaron un moderno vehículo con motor de aguas residuales 1.50 Crore.

Hablando en el evento, dijo que el gobierno estatal prestó mucha atención para mejorar el lote de los de manera diferente. Recordó que recientemente había lanzado 840 autobuses de bajo piso a través de Tamil Nadu en beneficio de esta sección.

Nuestro modelo dravidiano gobierno También está trabajando de varias maneras para mantener los derechos de las personas con capacidades diferentes. El DMK ha comenzado un nuevo ala para personas con capacidades diferentes, dijo Udhayanidhi y elogió el de manera diferente como ejemplos de confianza en sí mismo y perseverancia.

