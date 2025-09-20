DMDI Indonesia cooperará con 23 países, fortalecerá este sector

Yakarta, Viva – Presidente del DPD RI y presidente de la Junta Asesora Mundo malayo El mundo islámico (Dmdi) Indonesia, Sultán B Najamuddin afirma que Dmdi Indonesia reforzará trabajar igual con 23 países.

La cooperación se divide en varios sectores, incluida la educación, la inversión, la salud y el turismo.

Esto fue transmitido por el sultán después de realizar una audiencia con el presidente del DMDI indonesio, Datuk H Dijo Aldi Al Idrus y la delegación de Dmdi Indonesia.

«Dmdi Ketum amistad con una delegación en el marco del presidente del presidente de la mezquita mundial y la 23a convención de DMDI en Yakarta», dijo el sultán en su declaración, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

En convención El Sultán reveló que se discutirá el plan de cooperación e inversión de los países DMDI, lo que equivale a 23 países.

«La comunicación se llevará a cabo entre los participantes de la Convención a cargo de la educación, la inversión y el turismo que se desarrollará, incluido el mundo de la salud», dijo.

Mientras tanto, dijo Aldi mencionó esta convención y cooperación en línea con el programa de trabajo DMDI.

«Este es un paso muy preciso, el mismo trabajo que se formará en línea con el programa de trabajo DMDI», dijo Aldi.

Además, dijo Aldi Tarife, Indonesia tiene un destino turístico extraordinario y una cultura muy fuerte. Dicho esto, será el pegamento de DMDI en todo el mundo.

«Hasta la presencia del 23º participante de la Convención DMDI en Yakarta es una forma continua de cooperación», dijo el baño.