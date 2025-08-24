Dmasiv y Ghea Indrawari cerraron las festividades de la fiesta del pueblo para Indonesia 2025

Yakarta, Viva – Apariencia Ghea Indrawari y grupo musical DMASIV En el escenario, el trabajo se convirtió en lo último de la serie de eventos. La fiesta del pueblo Para Indonesia 2025 en SMESCO Indonesia, Yakarta, el sábado 23 de agosto de 2025. Durante dos horas, miles de ghealways y Massiver disuelven su energía cantando y bailando juntos.

Ghea abrió un concierto en el escenario del canto de la canción «BucketList» seguido del sencillo «Angel». La mujer nacida en Singkawang, el 10 de marzo de 1998, parecía dulce y enérgica con un vestido blanco clásico, pero sigue siendo un típico elegante de Ghea. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Muy feliz Ghea puede estar presente en el evento People’s Party para Indonesia 2025. Esta noche, me acompañaré con algunas canciones. Entonces, disfruta. Si conoces la canción, puedes cantar juntos. ¿Quién sabe cuándo está soñando, ¿cuál es mi historia?» Los chistes de Ghea fueron recibidos por los vítores de sus fanáticos.

El cantante golpea «Tristemente Soul» aparece en el formato de banda completa. Ocasionalmente, Ghea llamará a los bailarines para seguir el ritmo de la canción optimista. En otros segmentos, Ghea comenzó a acomodar a los fanáticos que podrían enfrentar problemas o pruebas. No es el nombre de Ghea si no hace que sus fanáticos canten mucho.

La voz única del abandono de los ídolo indonesios 2018 hipnotizó con éxito toda la habitación para disolverse en el canto en los tonos de los sollozos. Encore su apariencia esta noche se cerró con un exitoso «alma» de que Ghea fue cantado con una curva desgarradora.

Después de que Ghea subió al escenario, fue el turno de D’Al Masiv en llegar al escenario del trabajo. La banda de deserción de la banda A Mild Live Wanted en 2007 inmediatamente invitó a Masiver a cantar a través de sus éxitos «Half Dead» y luego «Natural».

«Espero que todos estén junto con las personas que les importa, a quién respetas. No dejes que si tienes éxito, olvida a las personas que amas», dijo Ryan.

No solo sus viejos éxitos, D’Amiv también interpretó su última canción, «Happy from the First», que se mató más a Groovy.

Para no olvidar, la banda de Tangerang, Banten también trajo la canción Chrisye que reorganizaron, «Going Love». La canción escrita por Chrisye en 1989 ahora depende nuevamente por sus fanáticos que se hacen eco en el arena del salón de convenciones en Symaco Indonesia.

El sábado por la noche en el cierre de la fiesta del pueblo para Indonesia 2025 parece especial porque la audiencia que surgió por el escenario del trabajo no solo de los fanáticos de la línea dura de Ghea o D’Ashesiv. Pero también, los empresarios fomentados de MIPYME que durante dos días se reunieron entre sí y comparten en el Partido Popular para Indonesia 2025.

El Partido Popular para Indonesia 2025 es un festival anual destinado a fortalecer la economía del pueblo mediante la mejora de la calidad de los recursos humanos y el empoderamiento de las MIPYS por PT HM Sampoerna TBK. (Sampoerna). Este evento es un espacio de colaboración para que los empresarios de MIPYS y la comunidad se conecten, aprendan y desarrollen.

Los empresarios de MSME están conectados entre sí en el espacio de trabajo para desarrollar sus negocios, aprenden directamente de las historias de éxito del programa de emprendedores asistidos por Sampoerna que son miembros del Programa del Centro de Capacitación de Emprendimiento de Sampoerna (SETC).