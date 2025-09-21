DM de hombres, haciendo que Tasya Farasya se entretenga en medio del tema del divorcio

Yakarta, Viva – En medio de las noticias de su divorcio con Ahmad Assegaf, Tasya farasya En su lugar, encontró un momento inesperado de entretenimiento. A través de la historia de Instagram, compartió un mensaje directo (DM) de un ciudadano objetivo.

Leer también: Tasya Farasya admitió que cambió su vida en medio del divorcio: realmente terapia de curación



El mensaje proviene de una cuenta llamada @DwiaGungpangs. Con la intención de brindar apoyo, el remitente pensó erróneamente en Tasya Farasya como Tasya Kamila, una ex pequeña cantante que fue popular a través de la canción «Holidays Have Lleged». Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

«Sis Tasya, lamento escuchar las noticias terribles de éxito», escribió el DM, abrió con sentencias de empatía, citada el domingo 21 de septiembre de 2025.

Leer también: Tasya Farasya finalmente apareció, dijo DM de un tipo que lo hizo entretenido



«La hermana de Tasya debe ser fuerte, así que apoyo a Tasya.

Leer también: Tasya Farasya puso el cuerpo para su Rachel Ven, pide a los internautas que detengan el blasfema



Al no detenerse allí, el remitente de DM afirmó que realmente les gustan las canciones de Tasya, especialmente «Holidays Have Lleged», incluso comentó sobre los hijos de Tasya llamados un pasatiempo de los fanáticos coleccionando.

«Si hay algo, solo dime, está bien, hermana», escribió cerrando el mensaje.

Para Tasya Farasya, este mensaje objetivo equivocado en realidad se convirtió en entretenimiento en el medio de la tempestad del hogar. Él respondió casualmente.

«Gracias, eres gracioso, entretenimiento», escribió en la historia.

El incidente fue inmediatamente viral. El propietario de la cuenta también proporciona aclaraciones a través de su propia carga.

«Oh Allah, hermana tasya, lo siento, hermana tasya para mi hombro», escribió.

La respuesta nuevamente hizo que los ciudadanos se entretuvieran y cumplieran el período de tiempo con comentarios ingeniosos.

Aunque se ve ligero, este momento ocurre en medio del grave problema de la divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf. Basado en los datos del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Tasya solicitó el divorcio el 12 de septiembre de 2025 a través del sistema e-Court. El juicio inaugural está programado para el 24 de septiembre de 2025.

El tribunal enfatizó que el contenido de la demanda no podía revelarse, por lo que las razones del divorcio aún eran especulaciones públicas. Varios problemas que van desde finanzas hasta infidelidad estaban llenos de ciudadanos.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se casaron el 18 de febrero de 2018 en una lujosa boda que en ese momento llamó la atención. Desde el matrimonio, fueron bendecidos con dos hijos que a menudo robaron la atención en las redes sociales de Tasya.

Ahora, a pesar de que el hogar está al límite, Tasya muestra que todavía puede sonreír gracias a un DM hilarante que es la dirección incorrecta.