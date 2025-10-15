DKI Yakarta podría ser el Shenzhen de Indonesia

Jacarta – El viceministro de Industria (Wamenperin), Faisol Riza, animó al Gobierno Provincial DKI Yakarta desarrollo proactivo industrialización nacional.

Porque, cree Faisol, DKI Yakarta, con sus grandes recursos humanos y financieros, podría convertirse en el Shenzhen de Indonesia.

«DKI tiene un enorme potencial desde recursos humanos, recursos financieros e infraestructuras muy adecuadas. Yo digo que DKI puede convertirse en el Shenzhen de Indonesia», dijo Faisol después de reunirse con el Gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Faisol explicó que el gobierno provincial ha tendido a ser menos activo en las actividades industriales. También alentó al Gobierno Provincial de DKI a ser parte del gran trabajo de industrialización y downstreaming nacional.

«Queremos que Yakarta se convierta en un faro para las actividades industriales de Indonesia», afirmó.

Como primer paso, Faisol mencionó Ministerio de Industria a lo largo de Gobierno provincial de DKI Yakarta realizará diversas agendas industriales como conferencias industriales sectoriales, conferencias de áreas industriales y otras.

Faisol también reveló planes para fomentar la industrialización desde las bases a través de miles de talleres en Yakarta. La razón es que hay alrededor de 40 mil talleres automotrices y no automotrices en Yakarta.

«Queremos iniciar una colaboración con el Gobierno Provincial de DKI y el Ministerio de Agricultura para que estos talleres produzcan equipos agrícolas simples, como tractores manuales y equipos de pulverización», dijo.

«Haremos de Yakarta una potencia industrial nacional», continuó Faisol.

Además, este político del Partido del Despertar Nacional (PKB) también espera que DKI Yakarta pueda atraer a otras provincias para colaborar en el desarrollo industrial. Según él, Yakarta puede actuar como inversor para otras provincias a través de BUMD y su solidez financiera.

«Otras provincias pueden aprender de Yakarta, tanto en términos de recursos humanos como de infraestructura», afirmó.

Faisol afirmó que el plan de cooperación fue bien recibido por el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung. Pramono, dijo, también aprobó los planes expresados ​​en la reunión.

«Él está totalmente de acuerdo y pide que se realice inmediatamente. De hecho, ha encargado a uno de sus asistentes que prepare las medidas técnicas», concluyó Faisol.