DKI UMP aumenta a 5,72 millones de IDR, a partir del 1 de enero de 2026

Jacarta – Gobierno Provincial (Pemprov) DKI Yakarta ha anunciado salario minimo provincial (UMP) DKI Yakarta 2026, que experimentó un aumento de 333.115 IDR. De esta manera, el UMP de DKI es ahora de 5.729.876 IDR.

Lea también: El gobierno provincial de DKI anuncia que el UMP de Yakarta para 2026 aumentará a 5,7 millones de IDR



El anuncio fue hecho directamente por Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta.

«Se acordó aumentar el salario mínimo para la provincia de DKI Yakarta o UMP para 2026 en 5.729.876 IDR, el UMP anteriormente era de 5.396.761 IDR, por lo que el aumento será del 6,17% o 333.115 IDR», dijo Pramono a los periodistas, citado el jueves 25 de diciembre de 2025.

Lea también: Riau UMP 2026 aumenta 271 mil IDR, a 3.780 millones de IDR



Pramono dijo que la determinación de la UMP se basa en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 49 de 2025. Pramono dijo que el aumento de la UMP entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

«1 de enero de 2026», dijo brevemente.

Lea también: ¡Golpear! DKI Yakarta UMP aumenta un 6,17% a 5.729.876 IDR



Además de fijar el importe de la UMP, Pramono también anunció que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta también ofrecerá incentivos a los trabajadores.

Los incentivos en cuestión, afirmó Pramono, consisten en transporte, atención sanitaria gratuita y acceso a agua potable.

«El primero está relacionado con el transporte público de los trabajadores, la asistencia alimentaria, los servicios gratuitos de control de salud, el acceso al agua potable. Por supuesto, aparte de eso, hay otros programas de protección social a los que se puede acceder de acuerdo con las disposiciones aplicables, de conformidad con la legislación», dijo Pramono.

«Mientras tanto, para apoyar a los empresarios o actores del mundo de los negocios, brindaremos facilidades para licencias, mejoras de servicios, flexibilización e incentivos fiscales, y acceso a capacitación y capital para las MiPymes», concluyó.