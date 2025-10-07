Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) RI, Purbaya Yudhi SadewaVisitó el Ayuntamiento de Dki Jakarta el martes 7 de octubre de 2025. En esa ocasión, también celebró una reunión cerrada con el gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo.

Purbaya afirmó que el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta tenía un plan de construcción edificio El más alto en el Distrito de Negocios Central de Sudirman (Scbd), South Yakarta.

«No sé, dijo que DKI tiene una propuesta para construir el edificio más alto, dijo», dijo Purbaya, en el Ayuntamiento de Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Purbaya admitió que el gobierno central no brindaría pleno apoyo antes de ver la gravedad del gobierno provincial de DKI Yakarta en la realización del proyecto. Hizo hincapié en que el apoyo solo se daría si desarrollo Realmente comenzó este año.

Gobernador de Dki Jakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Jakarta

«Pero veamos que no podemos pensar que el gobierno regional de DKI sea capaz de construir el edificio del lote 1 en el área de SCBD. Si puedo construir este año, lo daré, si no me detengo», dijo.

El plan de planificación del edificio en el área de SCBD fue promocionado como un ambicioso proyecto del gobierno provincial de DKI Yakarta para fortalecer la posición de Yakarta como un centro económico y comercial.

Tvonews.com/abdul gani siregar