DKI DPRD quiere reunirse con el Ministro de Asuntos Interiores, discutir la asignación de la Casa de Rp70 millones

Yakarta, Viva – DPRD Dki Yakarta llevará a cabo una audiencia con el ministro del interior (Ministro de Asuntos Interiores) RI, Tito Karnavian para discutir Prestación Casa DKI JAKARTA MIEMBROS DPRD que llegaron a RP. 70 millones por mes.

El Secretario de la DPRD DKI, Augustinus, aseguró que el liderazgo del consejo llevara a cabo una audiencia con la Asociación de DPRD provinciales (ADPSI) de toda Indonesia.

«El presidente, como miembro de ADPSI, quiere una audiencia al ministro, junto con el presidente del ADPSI», dijo Augustinus en el Ayuntamiento de Yakarta, el viernes 12 de agosto de 2025.

DKI Yakarta DPRD celebró una reunión plenaria, propuso oficialmente Khoirudin PKS para ser el presidente del DKI Yakarta DPRD para 2024-2029 Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Sin embargo, no se ha determinado el calendario de audiencia con el Ministro del Interior. Augustino enfatizó que el tema de las asignaciones en el hogar no solo concierne a Yakarta. Según él, las regulaciones aplicables se refieren a todos los DPRD provinciales en Indonesia.

Incluso descartó la noción de que Dki Yakarta se convirtió en el área con las más altas asignaciones en el hogar.

«Lo más alto no está en DKI, lo más alto es el primero en Java Central. Ahora, así es como es posible de las asociaciones que serán audiencia para el Ministro sobre cómo las siguientes asignaciones de vivienda todos los DPRD en Indonesia», explicó.

Con respecto al discurso de la disminución de las asignaciones que fueron ampliamente discutidas por el público, Augustinus recordó que la medida no se podía hacer al azar.

«Sí, eso es todo, pero en realidad no puede ser directa e de inmediato. Debe haber una regulación vinculante para que no esté mal, porque hasta ahora la asignación de vivienda ya está allí», concluyó.

Para tener en cuenta, en el documento oficial de la recapitulación de Take Home Pay Julio 2025, los ingresos totales de IMA alcanzaron Rp106.5 millones antes de que se redujera.

Los detalles incluyen: representación de Rp2.4 millones, tarifas de paquete de Rp240 mil, subsidios de posición RP3.48 millones, subsidios de vivienda Rp78.8 millones, asignaciones de comunicación intensiva RP21 millones, asignaciones de arroz RP150 mil, así como la Agencia de Deliberación y Agencia de Presupuesto RP217,500.

La atmósfera de la reunión plenaria del juramento del cargo y la inauguración del liderazgo definitivo del DKI Yakarta DPRD Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Pero ese número no fue completamente aceptado. Según el salto salarial, el descuento cargado alcanzó más de Rp.46 millones.

El componente más grande proviene de PPH21 de RP23.95 millones, seguido de depósitos a la facción de RP4 millones, depósitos al DPP de RP8 millones, depósitos a DPD/DPW RP10 millones y contribuciones BPJS de RP120 mil.

Como resultado, el pago de Take Home que realmente recibió fue solo RP. 60.4 millones. Ese número no incluye asignaciones de receso pagadas por cierto.

Los miembros de DKI Jakarta DPRD reciben asignaciones en el hogar con un valor asombroso. Basado en el Decreto del Gobernador DKI Jakarta (KepGub) número 415 de 2022 firmado por el ex gobernador Anies Baswedan, cada miembro de la junta recibe RP. 70.4 millones por mes.

Mientras tanto, el liderazgo del DKI Yakarta DPRD se embolsó aún más, a saber, Rp78.8 millones por mes.