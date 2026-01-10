DJP tendrá sanciones para despedir empleados si se demuestra que han cometido soborno

Jacarta – Dirección General de Tributos (DJP) Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas) afirmó que estaba dispuesto a imponer sanciones estrictas, incluidas despidoa los oficiales si se demuestra que lo hacen soborno reducción del valor fiscal.

Así lo transmitió el director de Extensión, Servicios y Relaciones Públicas, DJP Rosmauli en respuesta. operación de picadura (OTT) hacia los funcionarios fiscales.

«Si se demuestra que se ha producido una infracción, el DJP impondrá sanciones de acuerdo con la normativa aplicable, incluido el despido de todos los empleados/funcionarios involucrados», dijo Rosmauli citado en ANTARA, el sábado 10 de enero de 2026.

Explicó que la Dirección General de Impuestos respeta y apoya las acciones de la Comisión para Erradicación de la Corrupción (kpk) en el desempeño de funciones policiales relacionadas con operaciones encubiertas (OTT) de empleados de DJP.

Actualmente, según él, el proceso de tramitación del caso sigue en curso y está bajo la autoridad de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.

«La DJP respeta el proceso legal y defiende el principio de presunción de inocencia», afirmó.

Rosmauli transmitió el compromiso de DJP de garantizar la integridad, la rendición de cuentas y la tolerancia cero hacia todas las formas de corrupción, gratificación, abuso de autoridad y violaciones del código de ética.

La autoridad tributaria afirmó que está dispuesta a trabajar en cooperación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso proporcionando los datos y la información necesarios, de conformidad con las disposiciones legales.

«DJP también insta a todos los empleados a mantener la integridad, cumplir con el código de ética y evitar toda forma de gratificación o prácticas que sean contrarias a las regulaciones», dijo Rosmauli.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) dijo que se llevó a cabo OTT contra empleados de DJP por presunto soborno para reducir el valor fiscal.

«El soborno está relacionado con una reducción del valor fiscal», dijo el sábado el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, a los periodistas en Yakarta.

Hasta el momento, Fitroh no ha explicado en detalle las circunstancias del caso. Sin embargo, confirmó que la comisión anticorrupción llevó a cabo OTT en la Oficina Regional DJP del Norte de Yakarta.

A partir de ahí, dijo, el KPK arrestó a varios funcionarios fiscales y contribuyentes (WP). Sin embargo, Fitroh no ha revelado el número de detenidos.

«Varios funcionarios de Hacienda y algunos del lado del WP», dijo brevemente.