DJP suspende temporalmente a un empleado fiscal sospechoso de soborno de KPK

Jacarta – Dirección General Impuesto (DJP) El Ministerio de Finanzas suspendió temporalmente a los empleados que fueron señalados como sospechosos por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

«Tras un seguimiento rápido y firme de los aspectos personales, los empleados de DJP que fueron identificados como sospechosos y detenidos, DJP implementaron despidos temporales», dijo el director de Asesoramiento, Servicios y Relaciones Públicas de DJP, Rosmauli, en una declaración escrita en Yakarta el domingo.

Esta decisión está de conformidad con el artículo 53 párrafo (2) de la Ley Número 20 de 2023.

El DJP declaró que continuaría cooperando y coordinando el apoyo a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, incluido el suministro de la información necesaria para apoyar el proceso de aplicación de la ley de conformidad con las disposiciones legales.

Esta autoridad tributaria también evaluará exhaustivamente los procesos de negocio, la gobernanza supervisora ​​y los controles internos en las unidades relacionadas, incluido el fortalecimiento de las medidas preventivas para que incidentes similares no se repitan.

Para los externos que tienen la condición de Asesores Fiscales, DJP apoya la aplicación del código de ética profesional y de la acción administrativa.

Esto se concreta en la revocación del permiso de ejercicio de Asesor Fiscal por parte de la Dirección General de Estabilidad y Desarrollo del Sector Financiero, en coordinación con la DJP y los colegios profesionales.

Al mismo tiempo, la DGT asegura que la tramitación de este caso no interfiere con los derechos y servicios de los contribuyentes. Los servicios tributarios al público continúan funcionando con normalidad.

Rosmauli también transmitió las disculpas de DJP al público.

«El DJP continúa realizando mejoras reales y firmes, garantizando al mismo tiempo que los servicios tributarios sigan funcionando para satisfacer las necesidades de la sociedad y del mundo empresarial», afirmó.

La Dirección General de Impuestos insta a los contribuyentes a no pagar compensación alguna y a denunciar por los canales oficiales si encuentran indicios de infracciones.

Se pidió a todos los empleados que utilizaran este evento como un impulso para fortalecer la integridad, el profesionalismo y la responsabilidad, así como para mantener la dignidad de la institución.

«El DJP transmitirá los acontecimientos de manera mensurable y respetará el proceso legal en curso», afirmó.

Basándose en los últimos acontecimientos, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción declaró que la operación encubierta (OTT) contra los empleados de DJP en el norte de Yakarta estaba relacionada con la polémica fiscal en el sector minero.

Durante la operación del viernes 9 de enero por la noche, el Comité para la Erradicación de la Corrupción detuvo a ocho personas, entre ellas cuatro empleados del DJP y otros cuatro contribuyentes del sector privado. Actualmente, los detenidos siguen siendo objeto de una intensa investigación.