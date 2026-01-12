DJP se sincera sobre que sus empleados se han convertido en sospechosos de KPK

Jacarta – Dirección General Impuesto (DJP) El Ministerio de Hacienda abre su voz al respecto caso corrupción que también involucró a tres personas oficial Oficina del Servicio de Impuestos Intermedios del Norte de Yakarta (KPP), que ha sido designada como sospechar por kpk.

Lea también: Resultados del estudio LPEM UI: el sistema híbrido se considera más eficaz para mantener los ingresos fiscales estatales



A través de su comunicado oficial, el DJP confirmó que había tomado medidas firmes en forma de despido temporal, también conocido como suspensión, de los empleados sospechosos de KPK.

«Para los empleados de DJP que son designados como sospechosos y detenidos, DJP aplica el despido temporal de conformidad con el artículo 53 párrafo (2) de la Ley Número 20 de 2023», como se cita en el comunicado oficial de DJP, el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) califica el caso de soborno de reducción de impuestos OTT como un ejemplo de fuga de ingresos estatales a la que aludió Prabowo





Ilustración de trabajadores limpiando el logo de KPK Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A

Este incidente es considerado por la DJP como una grave violación a la integridad, y no tolerará corrupción, soborno, gratificación, extorsión o cualquier forma de abuso de autoridad.

Lea también: DJP suspende temporalmente a un empleado fiscal sospechoso de soborno de KPK



DJP también aseguró que su partido continuará coordinándose con el Comité de Erradicación de la Corrupción (KPK), para investigar a fondo a cualquier empleado involucrado.

«Si se demuestra su culpabilidad, se impondrán las máximas sanciones posibles de acuerdo con la normativa aplicable», afirmó.

DJP asegura que cooperará y coordinará para brindar apoyo total al KPK. También proporcionarán la información necesaria para apoyar el proceso de aplicación de la ley de conformidad con las disposiciones legales.

La DGT también garantiza que este caso no afectará a los servicios tributarios de los ciudadanos, y asegura que los servicios tributarios seguirán funcionando con normalidad.

Como seguimiento, la DGT también llevará a cabo una evaluación integral de los procesos de negocio, la gobernanza supervisora ​​y el control interno en las unidades relacionadas, incluido el fortalecimiento de las medidas preventivas para que no se repitan incidentes similares.

Para obtener información, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha nombrado a 5 sospechosos en relación con el caso de soborno de deducción de impuestos ocurrido en la Oficina del Servicio de Impuestos Intermedios (KPP) del norte de Yakarta. El informe del Comité para la Erradicación de la Corrupción indicó que hubo acusaciones de fuga de impuestos de casi 60 mil millones de IDR, en un caso que involucra a PT Wanatiara Persada (WP).