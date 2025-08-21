DJKI enfatiza primero presentar principios en protección de la marca

Yakarta, Viva – Dirección General de Propiedad Intelectual (Djki) El Ministerio de Derecho destaca la importancia del registro marca en Indonesia en responder al caso de la marca Arc’teryx supuestamente secuestrado por compañía de China. La marca Arc’teryx, que proviene de Canadá, no está registrada en Indonesia para que no obtenga protección legal en este país.

«El principio de protección de la marca es territorial y primero en presentar. Debido a que la compañía canadiense no registra su marca en Indonesia, la compañía china que presentó el registro por primera vez en 2019 tenía derecho a la marca en Indonesia», explicó el director de la marca y las indicaciones geográficas de DJKI, Hermansyah Siregar.

El mecanismo disponible en Indonesia para evitar el registro de la marca por parte de las partes no autorizadas es a través de procedimientos de objeción que las partes interesadas pueden presentar durante el período de publicación. Sin embargo, en el caso Arc’teryx, ninguna parte presentó una objeción durante el registro.

En la actualidad, el Central Arc’teryx (Canadá) ya no puede presentar una objeción porque el período de publicación ha finalizado. Sin embargo, la compañía todavía tiene una opción legal para presentar una demanda de cancelación de marca en el tribunal comercial. Hasta ahora, DJKI no ha recibido una objeción o queja oficial del Arc’teryx con respecto a la propiedad de la marca en Indonesia.

«La ley de la marca y las indicaciones geográficas han regulado el mecanismo de registro y la resolución de la disputa de la marca, por lo que los pasos tomados deben estar de acuerdo con las regulaciones aplicables», agregó Hermansyah.

Con respecto a la posibilidad del Arc’teryx central de recuperar los derechos de su marca en Indonesia, puede ocurrir si se otorga la demanda por cancelación presentada en el Tribunal Comercial.

DJKI continúa tratando de educar a los propietarios de marcas extranjeras para registrar sus marcas de inmediato en Indonesia para evitar problemas legales en el futuro.

«Hacemos hincapié en que el principio de protección de la marca es territorial y primero en presentar. Los propietarios de marcas extranjeras deben registrar de inmediato sus marcas en Indonesia si quieren intentarlo aquí», dijo Hermansyah.

Como mensaje para los actores comunitarios y comerciales, DJKI enfatizó que el registro de la marca es muy importante para evitar el registro de partes no autorizadas. Al registrar una marca, el propietario obtendrá protección legal en Indonesia.

Mientras que para los propietarios de marcas que sienten que sus marcas son imitadas o dipnagiosas por otras partes, pueden quejarse ante DJKI en la queja.dgip.go.id Page para seguir y obtener asistencia. (Hormiga)