Djamari evaluará la era de la escritura de aplicación Budi Gunawan

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam) Djamari Chaniago ha evaluado varios escritorios Aplicación que fue formado por el Ministro de Política y Seguridad, Budi Gunawan.

Djamari discutió la evaluación en su reunión inaugural como ministro coordinador de política y seguridad junto con el diputado del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad el miércoles.

«Una de las cosas de las que estamos hablando es el problema de la seguridad interna, ya sea que sea más efectivo o menos efectivo, o necesite ser fortalecido», dijo Djamari cuando se reunió después de la reunión frente al Ministerio de Política y la Oficina de Seguridad, Central Yakarta.

Menko Polkam Budi Gunawan Foto : muelle. Ministerio de Política y Seguridad de las Relaciones Públicas

Según él, todo el escritorio ha contribuido tanto al país. Sin embargo, su partido aún no puede determinar si el Polkam Kemenko adoptará actualmente el concepto de acción a través del escritorio.

No solo considerando el escritorio anterior, Djamari se aseguró de que su partido revitalizaría el Ministerio de Política y Seguridad.

Esto se hizo para mejorar el desempeño del Ministerio de Política y Seguridad en la creación de la seguridad del estado y la estabilidad política.

Sin embargo, Djamari no explicó en detalle qué concepto de revitalización organizacional se aplicaría en el Ministerio de Política y Seguridad.

Anteriormente, el Ministerio de Política y Seguridad todavía estaba dirigido por Budi Gunawan para tener muchos escritorios especiales para manejar varios casos como incendios forestales y terrestres (Karhutla), erradicación de drogas, corrupción al escritorio para la protección de los trabajadores migrantes indonesios (P2MI).

El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

El escritorio consta de una variedad de instituciones que son mutuamente sostenibles. Luego, el escritorio lleva a cabo varias acciones que van desde la aplicación de la ley, la confiscación de bienes ilegales hasta la gestión de los desastres de incendios forestales. (Hormiga)