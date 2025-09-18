Djamari dará información a Ahmad Dofiri sobre la reforma de la policía nacional

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam) Djamari Chaniago dijo que proporcionaría información sobre Reforma La policía de la policía a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Público y Reforma Policial.

«También proporcionaremos aportes», dijo Djamari cuando el equipo de medios recibió el miércoles en el Ministerio de Política y Seguridad de Yakarta.

El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Djamari explicó, entrada en Polri Debe hacerse porque la agencia está bajo la coordinación del Ministerio de Coordinación de Política y Seguridad.

No solo proporcionó información, Djamari evaluó que el Ministerio de Coordinación de Política y Seguridad también tenía derecho a un informe de Dofiri sobre el desempeño de la Policía Nacional.

«Si, por ejemplo, aquí estará como usted lo dice (la posición de Ahmad Dofiri), que será dirigida por el Sr. Dofiri, sí, por supuesto, también se nos informa», dijo Djamari.

Djamari cree que la coordinación entre su partido y Dofiri funcionará bien para la creación de una buena reforma policial nacional.

El miércoles por la tarde, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía en el Palacio Estatal, Yakarta.

La inauguración de Ahmad Dofiri se basó en el decreto presidencial de la República de Indonesia y el número 97/p de 2025 con respecto al despido del Jefe de Comunicación Presidencial, el Jefe y Diputado del Jefe Presidencial de Personal, así como el Nombramiento del Jefe y Adjunto de la Agencia de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y el Nombramiento de la Reforma del Jefe y Adjunto de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y la Reforma de la Collos de la Collo.

«Nombra a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Público, y la reforma policial», dijo el diputado de la administración de la secretaría del Ministerio de Estado, Nanik Purwanti, al leer el decreto presidencial.

Determinación de Ahmad Dofiri como asesor especial del presidente de seguridad y orden público, y la reforma policial al 16 de septiembre de 2025.

El nombramiento de Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía, también estuvo en línea con el presidente Prabowo Subianto, quien se estaba preparando para el Decreto Presidencial (Keppres) relacionado con el establecimiento de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía.

Komjen Pol (ret.) Ahmad Dofiri

La Comisión se formó para formular varias ideas de cambio que deben hacerse al cuerpo de la Policía Nacional, para ser presentadas al Presidente.

Dofiri es un oficial de policía de alto rango que ha ocupado una serie de puestos estratégicos del Cuerpo de Bhayangkara, incluido el jefe adjunto de la Policía Nacional, el Inspector de Supervisión Nacional (Irwasum) y el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (Kabaintelkam). (Hormiga)