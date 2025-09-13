DJ Whisnu Santika, Dipha Barus y Ramengvrl invitan a los jóvenes a vivir a través del single Yaiya

Yakarta, Viva – En medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad, la vida de los jóvenes a menudo muestra sorprendentes contradicciones. Podrían haber estado ocupados sometidos a la universidad o trabajando en trabajos extraños durante el día, luego pasaron la noche para cansarse. Este fenómeno es una inspiración para DJ Whisnu Santika, Dipha barusy rapero Ramengvrl En su último sencillo, «Sí».

Esta canción se lanzó oficialmente el 27 de agosto de 2025. Los tres músicos dieron un paso único al celebrar el lanzamiento de «Yeahiya», no a través de un escenario magnífico, sino una fiesta de escucha virtual en la plataforma de juegos de Roblox. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Whisnu Santika reveló que «sí» crearon deliberadamente como un espejo para la vida diaria de los jóvenes.

«Queremos hacer esta canción como un espejo. Amargo, pero se pueden reír juntos», dijo Whisnu en su declaración, citado el sábado 13 de septiembre de 2025.

La letra de esta canción no solo arrojó la cultura del trabajo duro (cultura ajetreo) y el estilo de vida hedónico, sino que también aludieron a problemas sociales más profundos, como las condiciones políticas que se consideraron poco probables. La letra insinúa expresamente a los funcionarios que corrompen el dinero público que debe usarse para los derechos básicos.

Ramengvrl agregó: «Sí» también destacó la ironía de un estilo de vida muy cercano a los jóvenes urbanos.

«Al igual que las personas que usan bolsas de lujo pero viajan en motos automáticas, o trabajan en una oficina prestigiosa, pero el almuerzo permanece en Warteg. Absurdo, pero muy identificable», explicó, describiendo la realidad que se reconoce fácilmente.

En lugar de celebrar un concierto físico, el equipo de producción eligió Roblox como sitio de lanzamiento. Más de 200 avatares empacaron una sala de estilo de arte de píxeles que fue diseñada para parecerse a un mini club. Los fanáticos pueden bailar, saltar e incluso pedir fotos con músicos de avatar, creando diferentes interacciones a partir de conciertos convencionales.

Dipha Barus evaluó que esta experiencia proporciona una sensación única, donde los fanáticos no solo son espectadores, sino también parte de la multitud.

«La energía es como un concierto, pero es más gratis», dijo Dipha.

Esta idea creativa nació de la conversación de Whisnu con la comunidad. Este paso demuestra que el límite entre la música, los juegos y la comunidad está cada vez más integrado.

«Queremos hacer un lanzamiento accesible, cualquier persona sin espacio puede contactar», agregó.

Con una combinación de música indobounge, enérgico toque electrónico y letras satíricas llenas de comedia oscura, «Yeahiya» no es solo una canción para bailar. Esta canción invita a los oyentes a lidiar con todas las contradicciones de la vida con risas, batidos y un espíritu de unión.

El sencillo «Yeahiya» ahora se puede escuchar en toda la plataforma de música digital.