DJ Una pide bendición de las disposiciones del club nocturno, el tatuaje se examina en términos de fraude de viajes de Umrah

Yakarta, Viva – Un artículo sobre DJ A Lo que cuestionó si sus ingresos de su profesión como DJ trajeron bendiciones a los niños y las familias, aparentemente dieron curiosidad a los internautas. Esta noticia también obtuvo muchos clics del lector.

Arie afortunadamente Aquellos que tienen fraude al comprar en línea no están menos mirados. Sin mencionar el asunto Tatuaje umi quien se sometió a un examen relacionado con casos de presunto fraude de viajes de Umrah, hasta Kenny Austin que se destacó porque fue promocionado como un nuevo novio Amanda Manopo.

Para dejarlo más claro, aquí presentamos la lista de las noticias más populares en el Canal Viva Showbiz, en la redondeo de la edición del domingo del 10 de agosto de 2025.

DJ Una le pide a Ustaz, ¿cuál es la provisión de un club nocturno bendecido para niños? Esta es la respuesta

DJ Una, recientemente compartió la ansiedad de que mantuvo su trabajo como Disc Jockey (DJ). Los disturbios surgen porque su profesión es sinónimo de la atmósfera del entretenimiento nocturno, incluidos los clubes nocturnos, que a menudo son vistos negativamente por algunas personas.

Esto fue transmitido por la mujer cuyo verdadero nombre era Purri una Astari Thamrin, cuando fue a un estudio con Ustaz Hilman Fauzi. En la ocasión, Una afirmó querer saber si los ingresos que había obtenido del mundo nocturno, incluso de la audiencia, podría traer bendiciones a su familia.

Compre Rp2 millones de zapatos que vienen para RP. 40 mil, Arie Untung: ¡Kapok compras en Tokped EnthusiAstic!

La presentadora Arie Untung compartió su amarga experiencia al comprar en una de las famosas plataformas de comercio electrónico. No es broma, el esposo de Fenita Arie afirmó haber sido engañado dos veces al comprar zapatos en línea.

Compartió esta experiencia a través de cargas en su cuenta personal de Instagram. Arie, a quien ahora le gusta hacer ejercicio en Padel, inicialmente tenía la intención de comprar zapatos nuevos para apoyar su pasatiempo.

La respuesta de Umi Tatu, examinada por la policía sobre el supuesto fraude de viajes de Umrah

La lengua de mamá va a la tumba de Uje

Umi Tatu o Tatu Mulyana, la madre del difunto Ustaz Jefri al Buchori, así como en -Ows Umi PipikSegún un examen en la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el viernes por la tarde, 8 de agosto de 2025.

Su llegada había atraído la atención del equipo de medios. Sin embargo, Umi Tatu eligió el silencio e inmediatamente ingresó a la sala de investigación. Cuando se le preguntó, solo respondió brevemente.

Perfil de Kenny Austin, un apuesto actor llamado el nuevo novio de Amanda Manopo

En medio del ajetreo y el bullicio del mundo del entretenimiento en el país, el nombre Kenny Austin regresó al centro de atención de la comunidad. Se rumorea que este talentoso actor y modelo tienen una relación especial con la bella actriz Amanda Manopo, después del momento de su unión al escalar el Monte Merbabu se volvió viral en el universo virtual.

Este incidente no solo provocó especulación entre los fanáticos, sino que también agregó a la lista de los últimos chismes de celebridades del que más se habló. Para aquellos de ustedes que sienten curiosidad por la figura de Kenny Austin, el siguiente perfil completo está empaquetado en profundidad, comenzando desde el fondo hasta su carrera en la industria del entretenimiento indonesio.

