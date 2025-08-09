DJ Una le pide a Ustaz, ¿cuál es la provisión de un club nocturno bendecido para niños? Esta es la respuesta

Yakarta, Viva – DJ ARecientemente compartió la ansiedad que enterró relacionada con su trabajo como disc jockey (DJ). La ansiedad surge porque su profesión es sinónimo de la atmósfera del entretenimiento nocturno, incluido club nocturnoque a menudo es visto negativamente por algunas personas.

Esto fue transmitido por la mujer cuyo nombre real era PuTri una Astari Thamrin, cuando visitaba un estudio conjunto Ustaz Hilman Fauzi. En la ocasión, Una afirmó querer saber si los ingresos que había obtenido del mundo nocturno, incluso de la audiencia, podría traer bendiciones a su familia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«¿Es este trabajo en mi trabajo para mi familia y especialmente para mi hijo?» Preguntó DJ Una, en YouTube consejo Qolbu, citado el domingo 10 de agosto de 2025.

DJ Una dijo que había tratado de encontrar respuestas a su ansiedad a través de la oración de Itikharah. Sin embargo, los resultados no han dado la claridad que esperaba.

«He probado el Istikharah, Sr. Ustaz. Pero no sé, no sé, no soy sensible a cómo Dios da, cómo Dios me da una respuesta», dijo.

Respondiendo a esto, Ustaz Hilman dio la opinión de que el ambiente de trabajo en el mundo nocturno era realmente vulnerable a las cosas que conducen a la inmoralidad. Aun así, transmitió buenas noticias para aquellos que quieren dejar el trabajo que no es bendecido por Allah SWT.

«Quien deja algo por Dios, entonces Dios reemplazará algo que sea mejor», dijo.

Ustaz Hilman no descargó que la decisión de dejar un trabajo de larga data no fue una fuente fácil. Hizo hincapié en la necesidad de coraje y una fuerte determinación para hacer grandes cambios en la vida.

«A veces necesitamos el coraje para dejar ir algo que no sea bueno para que Dios prepare un mejor sustituto», concluyó.

Para no olvidar, Ustaz Hilman también alentó a DJ Una no estar cansado de caminar en el camino de Allah SWT.