DJ Panda será examinado la próxima semana después de que el informe de Erika Carlina aumente a la investigación, ¿se convertirá en sospechoso?

Jacarta – Correo informe Actriz Erika Carlina Si la investigación sube, la policía llamará Dj panda como la parte informada.

Esto fue confirmado por el Jefe del Subdirectorado de Renakta (adolescentes, niños y mujeres) de la Dirección General de Investigación Penal de Polda Metro Jaya, comisionado de policía Iskandarsyah. Dijo vocación se hará la próxima semana.

«La próxima semana, miércoles», dijo, martes 7 de octubre de 2025.

Aun así, la antigua sede de la policía de Cilandak no ha hablado más sobre la citación de DJ Panda. Tampoco ha revelado si ha habido confirmación de que DJ Panda asistirá. Después de continuar la investigación, la policía buscará al sospechoso en el caso. Sin embargo, la policía no quería especular si DJ Panda sería sospechoso en este caso o no.

Anteriormente se informó que la actriz Erika Carlina informó a la policía sobre presuntas amenazas. Esto fue confirmado por el Jefe del Subdirectorado Juvenil, Niños y Mujeres de la Dirección General de Investigación Criminal de Polda Metro Jaya, Comisionado de Policía, Iskandarsyah.

«Sí (Erika hizo un informe a Polda Metro Jaya)», dijo, el jueves 24 de julio de 2025.

El informe se realizó la semana pasada. Hoy, Erika también visitó la sede de Polda Metro Jaya para aclarar su informe.

«La semana pasada, el informe fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», dijo.