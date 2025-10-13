DJ Panda examinado el 15 de octubre sobre el informe de Erika Carlina, la policía revela su estado…

Jacarta – Caso caliente intermedio DJ Panda Y Erika Carlina entrando en una nueva fase. La policía confirmó que interrogará al DJ, cuyo nombre real es Giovanni Surya Saputra, el miércoles 15 de octubre de 2025, sobre presuntas amenazas y distribución de datos personales contra la bella artista.

«El 15 (de octubre) habrá un examen de DJ Panda», dijo el jefe de la Subdirección Renakta (adolescentes, niños y mujeres) de la Dirección General de Investigación Criminal. Policía Metro JayaComisionado de policía de Iskandarsyah, lunes 13 de octubre de 2025.

Iskandarsyah enfatizó que esta es la primera citación de DJ Panda después de que el estado oficial del caso pasó de investigación en investigación. Esta medida legal se tomó después de que la policía descubriera elementos criminales dentro informe el cual fue presentado por Erika Carlina el 19 de julio de 2025. El informe se encuentra registrado con el número LP/B/5027/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

«Sí, (DJ Panda sigue siendo) un testigo», añadió.

Anteriormente se informó que la actriz Erika Carlina denunció a la policía por presuntas amenazas. Así lo confirmó el jefe de la Subdirección de Jóvenes, Niños y Mujeres de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iskandarsyah.

«Sí (Erika hizo un informe a la policía de Metro Jaya)», dijo el jueves 24 de julio de 2025.

El informe se hizo la semana pasada. Hoy, Erika también visitó la sede de la policía de Metro Jaya para aclarar su informe.

«La semana pasada el informe fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», dijo.