DJ Panda cancela prisión, Erika Carlina retira informe policial sobre presuntas amenazas

Jacarta – Celebgrama Erika Carlina presentar un retiro del informe de acusación amenazas que fue presentado previamente contra el disc jockey (DJ) Panda alias Giovanni Surya Saputra. El informe fue registrado en Polda Metro Jaya desde el 19 de julio de 2025.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah confirmó que hubo una solicitud para retirar el informe.

«Sí, así es (revocado)», dijo Iskandarsyah cuando fue confirmado, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Explicó que la razón por la que Erika retiró el informe fue porque era pacífico. «Han mediado fuera y se ha llegado a un acuerdo», afirmó Iskandar.

Actualmente la solicitud de revocación del informe aún se encuentra en etapa de trámite. Además, la policía también acepta solicitudes para resolver casos a través de mecanismos. justicia restaurativa (RJ).

«La carta llegó el viernes pasado. Recibimos la solicitud de RJ de la parte pertinente y actualmente está siendo procesada», dijo.

Previamente, DJ Panda cuyo verdadero nombre es Giovani Surya Saputra, apareció en público para disculparse públicamente con Erika Carlina, quien se sabe es su exnovia.

En su declaración, Panda admitió sus acciones y enfatizó que las acciones amenazantes realizadas a través del grupo de WhatsApp fueron un error.

«En nombre de Giovani Surya Saputra, pido muchas disculpas a Erika Carlina», dijo Panda cuando se reunió en la zona de Karet Semanggi, en el sur de Yakarta, el martes 16 de diciembre de 2025.

También admitió que había distribuido los datos personales de Erika a un grupo de WhatsApp en el que estaban sus fans.

Según él, esta acción tuvo un impacto tan grave que se filtró al público información sobre el embarazo de Erika.

Como resultado, se dice que Erika experimentó terror a través de mensajes directos (mensaje directo/DM) que supuestamente vino de fans de DJ Panda.

«Sólo me di cuenta del impacto de mis acciones después de ver la reacción del público ante el secreto del embarazo que Erika había ocultado anteriormente», dijo Panda.

Panda admitió que realmente se arrepintió de sus acciones y afirmó que aceptó con gracia cuando Erika lo denunció a la policía.

«Considero este informe como una forma de protección de una madre hacia su hijo», afirmó.

También espera que Erika esté dispuesta a abrir un camino pacífico y retirar el informe policial. Panda promete mejorar si se le da la oportunidad.

«Prometo ser una mejor persona en el futuro. Espero que este incidente sea una lección, no sólo para mí, sino también para la gente que me rodea», afirmó.