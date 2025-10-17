DJ Panda amenazado con múltiples artículos si es sospechoso, amenaza con 6 años de prisión

Jacarta – Caso de presuntas amenazas que involucran el nombre del Disc Jockey Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda hacia los artistas Erika Carlinasigue desplazándote Policía Metro Jaya. DJ Panda estaría amenazado capítulo conlleva una pena máxima de seis años de prisión.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, el general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, dijo que el informe de Erika pasó a la etapa de investigación desde el 30 de septiembre de 2025. El informe fue registrado con el número LP/B/5027/VII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya.

«Este caso es como otros casos que hemos recibido. Por supuesto que lo resolveremos», dijo Ade Ary, citado el viernes 16 de octubre de 2025.

Explicó que DJ Panda fue amenazado con ser acusado en virtud del artículo 335 del Código Penal relativo a la coacción mediante amenaza de violencia, el artículo 28, párrafo 2, Juncto, el artículo 45 de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE), relativo a la difusión de información que cause odio o enemistad, así como el artículo 65, párrafo 2, de la Ley Número 27 de 2022, sobre Protección de Datos Personales.

Si se demuestra, DJ Panda no sólo se enfrentará a una pena de prisión de hasta seis años, sino también a una multa máxima de mil millones de IDR.

«Presuntos actos de coerción con amenazas de violencia o distribución de información electrónica que incita al odio hacia otras personas», afirmó Ade.

Anteriormente se informó que DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda no dio explicaciones luego de ser cuestionado sobre el reporte de la artista Erika Carlina.

De hecho, DJ Panda guardó silencio y se escapó tan pronto como salió de la sala de examen. DJ Panda fue visto saliendo del edificio del investigador alrededor de las 17.22 WIB.

Con cara seria, bajó rápidamente las escaleras acompañado por su abogado, Michael Sugijanto. Mientras tanto, el DJ se limitó a sonreír levemente sin que una palabra saliera de sus labios.

«Sólo mi abogado», dijo DJ Panda.

DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda respondió a la citación relativa al informe de la artista Erika Carlina. Fue interrogado como testigo denunciado.

El interesado llegó alrededor de las 13.20 horas. DJ Panda estuvo acompañado por su abogado cuando visitó la sede de la policía de Metro Jaya. DJ Panda admitió que estaba preparado para afrontar el examen de hoy.