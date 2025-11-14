DJ Panda amenaza con 5 años de prisión

Jacarta – Esfuerzos de paz a través de mecanismos de justicia restaurativa (RJ) entre DJ Panda Y Erika Carlina aparentemente no detuvo las medidas legales que ya estaban en marcha. Si bien aún se intenta la comunicación para resolución familiar, el proceso penal, que se encuentra reportado desde julio de 2025, continúa avanzando a una etapa de mayor gravedad.

El abogado de Erika Carlina, Mohammad Faisal, reveló que el informe de su cliente se encuentra ahora en el nivel de investigación. Esta situación ha aumentado desde el 30 de septiembre de 2025, dos meses después de que se presentara el informe inicial el 19 de julio de 2025. Este aumento de situación indica el descubrimiento de elementos delictivos basados ​​en pruebas consideradas suficientes por los investigadores. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

«Esto significa que los investigadores aquí tienen dos pruebas que son suficientes para encontrar un presunto incidente criminal», dijo Mohammad Faisal en la policía de Metro Jaya, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Aunque el caso ha sido actualizado, el estatus de DJ Panda aún no ha sido determinado como sospechoso. Sin embargo, Faisal enfatizó que los pasos de la investigación no son un proceso trivial, sino más bien una indicación de que la policía considera que el caso cumple con los elementos de un acto criminal.

En su explicación, Faisal detalló que el informe contra DJ Panda no se basó únicamente en una norma legal. Su partido lo acusó de una serie de artículos de varios niveles, desde el Código Penal (KUHP), la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) hasta la Ley de Protección de Datos Personales (PDP).

«En relación con el hecho delictivo denunciado, está relacionado con el artículo 335 en relación con el artículo 28 párrafo 2 en relación con el artículo 45A párrafo 2 y/o la Ley relativa al PDP, concretamente el artículo 65 párrafo 2 de la Ley Número 27 de 2022», explicó.

Se dice que la amenaza de castigo que se cierne sobre DJ Panda es bastante grave, especialmente por los artículos relacionados con la Ley ITE. Según Faisal, esta amenaza criminal no es algo que pueda tomarse a la ligera.

«En la Ley ITE, específicamente en el artículo 45A numeral 2 de la Ley Número 1 de 2024, la amenaza de pena mayor a 5 años», subrayó.

Esta posición es lo que hace que el proceso de justicia restaurativa sea crucial para ambas partes. Si los esfuerzos pacíficos fracasan, DJ Panda podría enfrentarse a un proceso legal completo con importantes amenazas criminales.