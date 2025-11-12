DJ Bravy admite que rompió por infidelidad, ¿qué pasa con el hijo de Erika Carlina?

Jacarta – Relación romántica entre Erika Carlina Y DJ Bravy terminó oficialmente luego de estar en el centro de atención del público debido al momento romántico de la propuesta en el escenario del Synchronize Fest 2025. De hecho, la pareja anunció recientemente su compromiso y muchos fanáticos esperan la continuación de su historia de amor hacia el altar.

Sin embargo, la realidad dice lo contrario. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de redes sociales, DJ Bravy admitió que él y Erika estaban separados desde el 1 de noviembre de 2025, apenas unas semanas después de la propuesta viral. Honestamente reveló que el motivo de la separación fue su propia culpa. ¡Vamos, desplázate más!

«La ruptura fue porque… ya sabes cuál fue el motivo, porque le envié un DM a una mujer. Lo que le envié un DM a una mujer diciendo que la extrañaba era verdad, no editado, y es cierto que le envié un DM a una chica, estaba ‘engañando’, eso es cierto», dijo DJ Bravy, en su transmisión en vivo, citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

DJ Bravy no negó que sus acciones al enviar mensajes privados a otras mujeres fueron la causa de la ruptura de su relación. Una mujer llamada Lintang también fue mencionada como tercera persona después de que se difundiera en las redes sociales una conversación privada entre los dos.

En el mensaje, DJ Bravy parecía expresar su anhelo por Lintang. Sin embargo, poco después de que surgiera el problema, Lintang se apresuró a aclarar mostrando una foto con su novia que acababa de graduarse.

A pesar de que su relación sentimental terminó, DJ Bravy dijo que la separación se llevó a cabo en buenos términos. Erika Carlina incluso le dio permiso a Bravy para continuar su relación con el niño que consideraba de carne y hueso, Andrew Raxy Neil, el hijo de DJ Panda.

«¿Todavía puedo llamarlo mi hijo? Está bien, dijo», dijo Bravy imitando las palabras de Erika Carlina.

DJ Bravy enfatizó que a pesar de que su relación había terminado, él y Erika estaban comprometidos a mantener una buena comunicación para el bien común.

«La separación fue buena, ojalá siga siendo buena», afirmó.

Ahora, el público se centra en el destino de Andrew después de su separación. Sin embargo, la actitud madura de Erika Carlina al permitir que Bravy esté presente como figura paterna demuestra que ambos optaron por cerrar su historia de amor con plena madurez y responsabilidad.