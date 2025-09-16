DIY y Tangerang Racer dominaron el podio

VIVA – Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Round III se celebró con éxito en Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, el 15 de septiembre de 2025. Pertamina Patra Niaga se convirtió en el cierre de la serie después de tener lugar anteriormente en Gading Wonosari Air Base, Yogyakarta, y regresó a Tasikmalaya para la segunda ronda.

A este espectacular evento asistieron más de 1.800 corredor de varias regiones, ambas en la categoría carrera de arrastre Maupun arrastra la bicicleta.

Pj. La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, enfatizó que este evento no solo es una lucha rápida, sino también una forma de apoyo para el mundo automotriz nacional.

«Se espera que Pertamax Turbo Drag Fest 2025 sea una competencia segura y oficial para los entusiastas de los automóviles para canalizar los pasatiempos mientras anotan los logros», dijo Roberth.

En la categoría Drag Race, Diy Racer domina. El campeón general fue ganado por Satria Putra Ramadhan (DIY) del equipo GMJ 1, seguido de Cucuk niega a Noviawan (Java Central) del equipo de carreras GMJ 1 X Girimarto, e IStono (DIY) del equipo GMJ 1 en tercer lugar.

Mientras estaba en la categoría de bicicleta de arrastre, fue el giro de un corredor de Tangerang que triunfó. Ade Sumarta (Tangerang) del equipo de carreras VolumSpeed173/Yukido salió como el campeón general. La segunda posición está ocupada por M. Hendra Dellly (Magelang) del equipo de carreras de Yukido, y Heriansyah (Tangerang) también del equipo de carreras de Yukido complementan el podio.

Satria Putra Ramadhan no pudo ocultar su alegría después de ganar el título de Drag Race.

«Estoy muy feliz de estar el primer lugar, especialmente el premio es extraordinario, incluida la oportunidad de Mandalika. Pertamax Turbo Drag Fest 2025 es realmente genial. Con Pertamax Turbo, el rendimiento del motor es fácil, el tirón es excelente, es adecuado para la carrera de drag», dijo.

Hacia el campeonato nacional Imi

Este evento también ha ingresado oficialmente al calendario 2025 de la Asociación de Motor Indonesia (IMI). En el futuro, Pertamina Patra Niaga tiene la ambición de hacer de Pertamax Turbo Drag Fest un evento de campeonato nacional IMI de 2026.

«Continuamos coordinando con IMI para que en el futuro este evento pueda ser parte de la agenda del campeonato nacional», explicó Roberth.

El director social y ambiental de IMI, Darma Mangkuluhur, brindó pleno apoyo. Según él, Pertamax Turbo Drag Fest no solo se centra en la carrera, sino que también prioriza el concepto de sostenibilidad.

«Este concepto es muy bueno. IMI ve una seriedad real, no solo una cuestión de raza, sino que también se preocupa por el medio ambiente», dijo Darma.

DeporteEntretenimiento y cuidado ambiental

Además de ser una competencia de velocidad, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 también lleva una misión ecológica. El comité invitó a los participantes y espectadores a reducir los desechos plásticos, usar BBM ecológico como Pertamax Turbo y Pertamina Dex, a plantar árboles trembesi en el área de Lanud.

Lo más destacado del evento fue cerrado con la aparición de una famosa banda de reggae, Souljah, que fue bienvenida por miles de visitantes. Este evento también es una sala de colaboración para que las MIPYME y la comunidad circundante sean creativas, al tiempo que demuestra que el mundo automotriz puede trabajar junto con el entretenimiento y el empoderamiento de la economía local.