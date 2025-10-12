Diwali 2025: fecha, significado y lista completa de las festividades de cinco días







A menos de una semana de las festividades de Diwali 2025, el ambiente en todo el país es vibrante. Las calles ya han sido iluminadas y faroles de colores han llenado los mercados, trayendo alegría festiva a los comerciantes. DiwaliEl «festival de las luces», tiene una inmensa importancia cultural y espiritual para millones de hindúes, sikhs, jainistas y budistas en todo el mundo.

Este año, el día principal de Diwali (Lakshmi Puja) se celebrará el lunes 20 de octubre. El día marca el Amavasya Tithi del mes Kartik según el calendario lunar hindú.

Dependiendo de las tradiciones regionales y los horarios de Panchang, las celebraciones pueden extenderse ligeramente hasta el día siguiente.

Significado

Diwali es un festival celebrado con gran alegría y exuberancia por millones de personas en todos los hogares indios y tiene una importancia extrema según las creencias hindúes. Significa la victoria de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal y del conocimiento sobre la ignorancia. De hecho, no es sólo un festival; es un tiempo de renovación, de perdón y de fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales.

¿Por qué se celebra Diwali?

Diwali conmemora el regreso del Señor Rama, junto con la Diosa Sita y su hermano Lakshmana, al reino de Ayodhya después de un exilio de 14 años y su triunfo sobre el rey demonio. Ravana. Según las creencias hindúes, la gente de Ayodhya iluminaba toda la ciudad con lámparas de aceite para celebrar el regreso de su príncipe, simbolizando la victoria de la justicia sobre el mal.

Cinco días de Diwali 2025

Diwali en la India no es sólo un festival de un día; es una secuencia de días auspiciosos que se embarcan en la adoración del Señor Lakshmi, el Señor Kuber, la victoria del Señor Krishna sobre el demonio Narakasura y su levantamiento de la colina Govardhan.

Dhanteras (18 de octubre)

El primer día de las festividades de Diwali 2025 comienza con ‘Dhanteras’. En este auspicioso día, la gente compra oro, plata y utensilios como símbolo de buena fortuna. Dedicado a Lord Dhanvantari, el dios de la salud y el Ayurveda, Dhanteras marca el comienzo de la prosperidad y el bienestar.

Naraka Chaturdashi o Choti Diwali (19 de octubre)

Narak Chaturdashi, también conocido como Choti Diwali, tiene un gran significado. El día celebra la victoria del Señor Krishna sobre el demonio Narakasura. En Choti Diwali, la gente enciende lámparas, limpia sus casas y prepara dulces.

Diwali (20 de octubre)

El tercer día de las celebraciones de Diwali es el día principal, que la comunidad hindú de todo el mundo espera durante todo el año. Según las creencias hindúes, el día marca el regreso del Señor Rama después de 14 años de exilio y de derrotar a Ravana. En este día la gente enciende diyas y adorna sus hogares para dar la bienvenida a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la prosperidad. Fuegos artificialesdulces y tertulias marcan el apogeo de las festividades, convirtiéndolas en uno de los días más celebrados del año.

Govardhan Puja (21 de octubre)

Govardhan Puja, que se celebra el día después de Diwali, también tiene gran importancia. En este día, la gente de todo el país honra al Señor Krishna por levantar el Govardhan Parvat para proteger a los aldeanos.

Bhai Dooj (22 de octubre)

Las festividades de cinco días llegan a su fin el quinto día, con el Bhai Dooj. Un día que tiene gran importancia para todos los hermanos y hermanas. Este día es conocido por el vínculo especial entre hermanos y hermanas. En el último día de Diwali, las hermanas rezan por la larga vida y el éxito de sus hermanos, mientras los hermanos les dan regalos y bendiciones a cambio, lo que marca el final de cinco días de celebraciones.





