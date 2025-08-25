Divorcio y banco, la temporada severa de Pratama Arhan en Bangkok United

Yakarta, Viva – Hogar de futbolistas Equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon celebridades Azizah salsha Oficialmente terminó. El Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025, decidió el segundo divorcio en el segundo juicio que se celebró vers o sin la presencia de ambas partes.

El portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahudin, explicó que la demanda de divorcio fue presentada directamente por Pratama Arhan el 1 de agosto de 2025. Debido a que el demandante y el demandado no asistieron, el juez también decidió el caso unilateralmente de acuerdo con los procedimientos aplicables.

La carrera de Arhan en Bangkok United No suave

En medio del caos de la casa, el viaje profesional de Pratama Arhan con Bangkok United, tampoco ha ido como se esperaba.

Basado en notas Mercado de transferenciaArhan solo ha aparecido una vez de tres partidos que Bangkok United Live esta temporada. Eso fue solo tres minutos como sustituto cuando se enfrentó a Rayong FC en la Liga Thai el 17 de agosto de 2025.

Pratama Arhan Únete a Bangkok United Foto : Instagram @true_bangkok_united

Mientras que en los otros dos partidos, enfrentan a Chengdu Rongcheng en el playoffs de la Liga de Campeones de Elite de Asia y contra el Kanchanaburi FC en la competencia nacional de 23 años, solo se sentó en el banco sin obtener minutos para jugar.

Foco público

Como uno de los jugadores del equipo nacional indonesio, la situación experimentada por Arhan ciertamente atrae la atención pública. Por un lado, se enfrenta a una prueba difícil en la vida personal, mientras que, por otro lado, su competencia a nivel de club tampoco es fácil.

Ahora, el público espera cómo Arhan se levanta y regresa para confiar en Bangkok United, mientras mantiene su desempeño para que pueda volver a llamar el equipo nacional de Indonesia. Porque, para el partido de partido de la FIFA contra el Líbano, su nombre no fue incluido en la lista de jugadores llamados entrenador Patrick Kluivert.