Divorcio de Pratama Arhan – Azizah Salsha se realiza durante solo 2 semanas, ¿cómo es?

Tangerang, Viva – Divorcio de estrellas del equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon celebridades Azizah salsha Realmente sorprendió al público. No solo por el estado de su hogar que finalmente fundó, sino también porque el proceso legal realizado tuvo lugar, solo dentro de dos semanas.

Leer también: Video viral exclusivo Pratama Arhan antes de divorciarse, su rostro triste y deprimido en el centro de atención de los internautas



La solicitud de divorcio presentada por Arhan el 1 de agosto de 2025 fue procesada inmediatamente por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang. El primer juicio se celebró el 11 de agosto, seguido por el segundo juicio el 25 de agosto. Inesperadamente, el segundo juicio fue el final del viaje doméstico de esta joven pareja. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El portavoz de la corte religiosa de Tigaraksa, Sholahuddin, explicó las razones detrás de la rápida decisión del divorcio de Arhan -Azizah.

Leer también: Viral nuevamente en el momento de Pratama Arhan hizo un Bangkok United Saling Reporter, ciudadano: ¡reparando este Han!



«Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado. Sí (versstek)», explicó Sholahuddin a los periodistas.

Verstek significa que el panel de jueces tomó una decisión sin la presencia del acusado. En este caso, Azizah no estuvo presente en dos ensayos programados. Su ausencia hizo que una serie de etapas de prueba, como mediación y prueba automática, aprobaron.

Leer también: Azizah Salsha y Ndash; Divorcio de Pratama Arhan, Andre Rosiade fue culpado



Otro hecho que le llamó la atención, Arhan nunca asistió directamente en el juicio porque estaba compitiendo en el extranjero.

«En el primer juicio (presente), el poder notarial, en el segundo juicio también fue un poder notarial. Porque estaba en el extranjero y jugaba al fútbol allí», agregó Sholahuddin.

El público es aún más curioso, porque generalmente los casos de divorcio pueden llevar meses. Sin embargo, en el caso de Arhan -Azizah, solo tardó 14 días en llegar a la decisión.

Aun así, Sholahuddin enfatizó que este divorcio no era realmente oficial, porque todavía estaba esperando la promesa de divorcio que Arhan tenía que decir frente al panel de jueces. Además, Azizah todavía tiene una oportunidad en 14 días desde que se leyó el Vers de Verstek para presentar la resistencia.

«No se divorció oficialmente. Esto se otorga para decir la promesa de divorcio», dijo Sholahuddin.

Este fenómeno de «divorcio de rayos» repentinamente hace que el público se llene de las redes sociales. Algunos llaman a Arhan «pasar demasiado rápido del matrimonio», algunos en realidad se están asociando con las viejas predicciones paranormales Gumay, que dijo que la relación entre los dos no durará mucho.

Sea lo que sea, el divorcio de Arhan -Azizah es ahora un gran centro de atención, no solo por el estado de la celebridad, sino también por el proceso de separación que es tan corto e inusual.