Divorciados de Atalia, los internautas destacan la cuenta de Instagram de Ridwan Kamil que está inactiva desde abril de 2025

VIVA – Noticias de demanda de divorcio entre Ridwan Kamil Y Atalia Praratya Sigue siendo un tema candente de conversación en los espacios públicos. En medio de las ajetreadas noticias sobre el hogar de la pareja, la atención de los internautas se ha centrado en la cuenta de Instagram del exgobernador de Java Occidental, que no ha mostrado ninguna actividad durante mucho tiempo.

Según el monitoreo de VIVA, se supo por última vez que la cuenta de Instagram de Ridwan Kamil había subido contenido el 12 de abril de 2025. La carga se hizo gracias al equipo Meta después de que su cuenta se restaurara con éxito después de ser pirateada. Desde entonces, no se ha visto ninguna actividad nueva en la cuenta, ya sea en forma de cargas u otras interacciones. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

La inactividad de Ridwan Kamil en las redes sociales ha vuelto a quedar en evidencia tras la aparición del problema de la infidelidad que conmocionó al público hace algún tiempo. El nombre de Lisa Mariana se convirtió en tema de conversación luego de que apareció en público y admitió haber tenido una relación con Ridwan Kamil.

De hecho, Lisa también afirma tener hijos del ex número uno en Java Occidental. Se dice que este problema es uno de los factores que hicieron que Ridwan Kamil decidiera mantenerse alejado de las redes sociales.

Ahora, la atención del público está aumentando después de que surgió la noticia de que Atalia Praratya había solicitado oficialmente el divorcio. La demanda ha sido registrada ante el Tribunal Religioso de Bandung y actualmente está entrando en las etapas iniciales del proceso legal.

El Tribunal Religioso (AP) de Bandung también confirmó la existencia de la demanda de divorcio. El caso ha sido registrado oficialmente y pronto entrará en la agenda del juicio inicial. La demanda de divorcio fue presentada por Atalia Praratya a través de su abogado. Se dice que el juicio inicial estaba programado para pasado mañana, 17 de diciembre de 2025.

Hasta ahora, ni Ridwan Kamil ni Atalia Praratya han proporcionado una declaración oficial al público sobre los motivos de la demanda de divorcio. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Ridwan Kamil, que aún permanece en silencio, sigue siendo el objetivo de la atención de los internautas que sienten curiosidad por los últimos acontecimientos en la historia del hogar de la pareja.