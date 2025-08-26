Divorciado no final, Azizah Salsha todavía tiene 14 días para mantener a Pratama Arhan

Tangerang, Viva – Noticias de divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha De vuelta al público horrible. Aunque el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, ha golpeado a Palu y otorgó las solicitudes de divorcio de divorcio de Arhan en la segunda sesión, el lunes 25 de agosto de 2025, resultó que el estado de los dos aún no había terminado.

La decisión de Verstek fue transmitida porque Azizah nunca estuvo presente en el juicio, aún dejando un paso crucial. Azizah, ya que el acusado todavía tiene la oportunidad de presentar resistencia antes de que el veredicto sea una fuerza legal verdaderamente permanente. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

El portavoz de la corte religiosa de Tigaraksa, Sholahuddin, enfatizó que el proceso de divorcio aún no estaba completo.

«No se divorció oficialmente. Esto se otorga para decir la promesa de divorcio», explicó Sholahuddin.

Según las reglas, el divorcio del divorcio solo se considera válido si el esposo ha dicho la promesa de divorcio frente al panel de jueces.

«Si el divorcio divorciado, significa que habrá un voto. Esa es una de las ejecuciones para la pronunciación. Después de eso, solo se le permitió divorciarse del divorcio», agregó.

Por lo tanto, la última puerta todavía está abierta a Azizah Salsha si quieres mantener su matrimonio. La razón es que, antes de que se celebrara el juicio de la promesa, tenía derecho a presentar una resistencia dentro de los 14 días posteriores a la decisión de Verstek.

Sholahuddin también explicó aún más el mecanismo.

«Por lo tanto, todavía hay 14 días en los próximos 14 días para presentar la resistencia. Si no presenta la resistencia relacionada ni algo. Significa que habrá un BHT (fuerza legal permanente), luego la sesión de compromiso se determinará cuándo», dijo Sholahuddin.

Esta información de repente causó una nueva especulación en el medio de los ciudadanos. Hay quienes piensan que Azizah todavía puede pelear, algunos piensan que este divorcio está esperando el tiempo.

«Creo que todavía hay 14 días para que Zizah apele, pero si, por ejemplo, Zizah no es atractiva, arregla divorciada», dijo Netizen.

Mientras que otras cuentas recordaron sobre los procedimientos de divorcio de divorcio que son diferentes del divorcio.

«Si ya está llamado a Palu, debe haber una promesa de divorcio.