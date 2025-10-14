Divorciado desde hace 10 años pero viviendo en casa, un hombre de 56 años fue encontrado muerto en su dormitorio

Bandung, VIVA — Un hombre de 56 años fue encontrado morir mundo en su habitación en su casa ubicada en Jalan Neptunus, Buah Batu, ciudad de Bandung, Java Occidental, el lunes por la noche (10/13/2025).

Lea también: Momentos en que la madre y el bebé mueren en la sala de oración de Kalideres, ¿cuál es la causa?



Irónicamente, se sabe que el hombre lleva 10 años divorciado de su esposa, pero todavía vive en la misma casa sin hablarse.

El jefe de policía de Buah Batu, el comisario Rezky, confirmó el incidente. Explicó que la víctima murió de un infarto y recién fue encontrada unos 10 días después de su muerte.

Lea también: Palacio lamenta a los soldados que cayeron durante los preparativos del aniversario del TNI: forma de servicio





Un hombre de 56 años fue encontrado muerto en su habitación de su casa en Bandung, Java Occidental. Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

«Se descubrió que la víctima había muerto después de que su hijo y sus vecinos olieran un olor desagradable dentro de la habitación. Cuando revisó, la víctima ya estaba sin vida», dijo el comisario de policía Rezky el lunes por la noche (13/10/2025).

Lea también: Andre Taulany no pudo separarse de su esposa tres veces, ¿cuáles son las condiciones para el divorcio en el Islam?



De los resultados del examen inicial y de las declaraciones de los testigos, incluidos los hijos y vecinos de la víctima, se descubrió que a pesar de que estaban divorciados, la víctima y su ex esposa seguían viviendo en la misma casa, pero nunca se comunicaban.

«La víctima vive en casa con su exmujer, pero hace mucho tiempo que no se hablan», prosiguió.

La policía evacuó el cuerpo y pidió información a la ex esposa y a los hijos de la víctima para una mayor investigación.

«Actualmente se sospecha que murió debido a una enfermedad cardíaca», dijo. (Cepi Kurni/tvOne/Bandung)