Divorciado debido a la supuesta malversación de fondos, ¿Tasya Farasya contaminará a Ahmad Assegaf?

VIVA – Divorcio entre el influencer de belleza Tasya farasya y su esposo, Ahmad assegafMás calentamiento en medio de varias especulaciones que se distribuyen ampliamente en las redes sociales. El proceso legal celebrado en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025 no solo discutió el destino de su hogar, sino que también arrastró el tema de la supuesta malversación de fondos de la compañía por valor de miles de millones de rupias.

Ahora, surge una gran pregunta: ¿Tasya irá más allá al informar su exhusband a las autoridades?

Según el abogado de Tasya, Sangun Ragahdo, la razón principal de esta demanda fue el colapso de la confianza debido a la supuesta traición financiera.

«Lo que es el enfoque es que la supuesta malversación de fondos de la compañía para los nominales es bastante grande, bastante fantástico», dijo Ragahdo, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en que esto no era solo una cuestión de dinero, sino una profunda traición de la confianza que se había construido durante años.

La supuesta malversación de fondos es la principal atención. Basado en la explicación del equipo de abogados de Tasya, a Ahmad Assegaf se le ha dado plena confianza para administrar las finanzas comerciales desde 2021.

Aunque el nominal aún no se ha revelado oficialmente, los rumores en las redes sociales dicen que la cifra alcanza Rp23 mil millones, lo que se dice que se usa para necesidades personales.

«El supuesto problema de malversación de fondos ha ocurrido a partir de 2021 desde que se dio el fideicomiso», agregó Ragahdo.

Tasya ha tomado los pasos legales iniciales entregando una citación a Ahmad Assegaf.

«Y también relacionados con la supuesta malversación de fondos, también hicimos esfuerzos legales. Hemos presentado una citación del exhusband de la Sra. Tasya, relacionado con la acusación. En adelante, más tarde veremos cómo es el desarrollo», explicó.

Además de la malversación de fondos, Ahmad Assegaf también era sospechoso de haber hipotecado la casa propiedad de la madre de Tasya Farasya. En respuesta al tema del hogar, Ragahdo negó firmemente la participación de su cliente. El enfoque principal del equipo legal permanece en el proceso de divorcio y la supuesta malversación de malversación de la especulación principal, no especulación que no ha sido verificada.

«No somos el reino de nuestro dominio. Ese es el reino, no, no nuestro dominio», dijo.

«Tampoco parecemos ser hermosos cuando hablamos de eso. Digamos que lo hay, pero no lo hay. No puedo estar seguro de eso», agregó.

Para obtener información, el nombre completo del propietario Lulu Farasya Teisa, ha solicitado a los funcionarios de divorcio el 12 de septiembre de 2025 a través del sistema e-Court. Su matrimonio que comenzó el 18 de febrero de 2018 con un magnífico evento durante siete días y siete noches en el Dharmawangsa, Yakarta, ahora llevó a una despedida de drama.

Desde el matrimonio, la pareja fue bendecida con dos hijos, Maryam Eliza Khair Assegaf (nacido el 26 de junio de 2020) y Hasan Isa Assegaf (nacido el 20 de noviembre de 2022).

La primera sesión que tuvo lugar el 24 de septiembre se centró en la mediación, pero el resultado fue un punto muerto: no hubo un acuerdo de referencia. El próximo juicio está programado el 8 de octubre de 2025.