Divorciado de Vicky Kharisma, Acha Septriasa no demandó a la propiedad de Gono-Gini

VIVA – Noticias de divorcio ACHA SEPTRIASA con Vicky Kharismafinalmente revelado al público. Después de mucho tiempo no había noticias del hogar, se sabía que la pareja se divorció oficialmente en mayo de 2025.

El divorcio se terminó en una variedad o sin la presencia del acusado, y no hubo demandas relacionadas con la propiedad conjunta o Gono-Gini. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Acha Septriasa y Vicky Kharisma.

«El veredicto se terminó en un Verstek y no existió para los activos conjuntos o Gono Gini», explicó las relaciones públicas del Tribunal Religioso Central de Yakarta citado del video que circulaba en YouTube el viernes 8 de agosto de 2025.

En la decisión, Acha Septriasa también solo solicitó el divorcio sin cuestionar la custodia de los hijos.

«En los resultados de la decisión, solo se mencionó divorciado, por lo que no había no relacionado con la custodia de los hijos. Esto significa que no hubo ningún problema con el divorcio solicitado por el hermano Acha», agregó.

Aunque el estado matrimonial ha terminado, Acha y Vicky muestran madurez al tiempo que priorizan los intereses de su única hija, Bridgia Kalina Kharisma.



Acha Septriasa y Vicky Kharisma

El segundo compromiso se puede ver desde la interacción en las redes sociales. En una de las cargas de Vicky con su hija, Acha escribió un comentario que enfatizaba su cooperación en el cuidado de los niños.

«El mejor patrón de crianza de los hijos, gracias, Vic», escribió Acha en la columna de comentarios.

Basado en una copia de la decisión, la demanda de divorcio fue presentada por ACHA, o en un documento escrito como Jelita Septriasa binti ir Sagitta Ahimsha, y fue otorgado por el panel de jueces. El tribunal también decidió que Vicky abandonó oficialmente el divorcio de un Ba’in Shughra a Acha.

«Dejando el divorcio de un acusado de Ba’in Shughra (Vicky Kharisma Muriza bin H.Afrizal Muis) contra el demandante (Jelita Septriasa binti ir Sagitta Ahimsha)», dijo el gobernante.