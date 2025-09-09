Divorciado de Baim Wong, Paula Verhoeven mostró un nuevo tatuaje

Yakarta, Viva – Paula Verhoeven Volver a robar atención pública después del divorcio oficial del actor Baim wong. En su última carga, el modelo de 37 años parecía mostrar este Nuevo que inmediatamente cosechando comentarios cálidos de los ciudadanos.

El pequeño y verde tatuaje con una imagen de dinosaurio se vio en su muñeca. Aunque no es un tatuaje permanente, sino un tatuaje temporal, la apariencia de Paula sigue siendo exitosa en el centro de atención. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

A través de su información de carga, Paula reveló que el tatuaje era un regalo especial del hijo más joven, Kenzo Eldrago Wong.

«Enoo, escribió Paula en Instagram acompañado de un emoji riendo, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

La carga fue acompañada por varios de los últimos retratos de él que se consideró cada vez más irradiando un aura positiva. Muchos ciudadanos consideraron que Paula se veía más hermosa y brillante después de pasar por un momento difícil en su hogar con Baim Wong.

«Quién es el que se adhiere al tatuaje de juguete en las manos, es realmente divertido», dijo los internautas.

«Cunet en el marco y su tatuaje», dijo otro.

«Hermana, una hermana pequeña … la hermosa es demasiado», dijo el ciudadano.

El tatuaje simple parecía ser un símbolo de un vínculo cálido entre Paula y su bebé. Aunque basado en el veredicto de los jueces del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el 16 de abril de 2025, la custodia de los hijos cayó a Baim Wong, Paula todavía tuvo la oportunidad de establecer cercanía con sus hijos.

A Paula todavía se le permite reunirse con sus dos hijos, incluso con ciertas reglas. El propio Baim Wong le da libertad a su ex esposa para pasar tiempo con niños fuera del horario escolar, pero con límites para que la reunión no se lleve a cabo en el entorno escolar.

Para algunos ciudadanos, los pequeños tatuajes no son solo la decoración en la piel de Paula, sino un signo del amor de una madre por su hijo. Aunque ya no está en un hogar, se ve que Paula y Kenzo todavía tienen una relación dulce.

Junto con eso, el público también destacó la aparición de Paula después de un capítulo. Muchos juzgan que ahora tiene más confianza, sigue brillando y capaz de vivir días con un nuevo entusiasmo.