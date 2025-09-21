Dividiendo el largo viaje de Yakarta -Bandung con Aion Ut, esta es su experiencia

Bandung, Viva – La congestión de Yakarta el viernes por la mañana es a menudo una prueba para conductores y automóviles que conduce. En estas condiciones, GAC Electric SUV Voy a UT Probado en un viaje desde el Aion del concesionario en el área de Warung Buncit, South Yakarta, a Bandung.

Leer también: Precio de RP. 300 millones, Aion Ut se vende esto



El denso camino urbano hacia la larga carretera de peaje de paso elevado MBZ brinda la oportunidad de sentir el rendimiento, así como la comodidad del automóvil eléctrico chino.

Una vez fuera del concesionario, la cola de vehículos ha estado siendo serpentea hasta la puerta de peaje. En una situación sólida, UT UT se siente fácil de controlar.

Leer también: Aion Ut se vende por IDR 300 millones, esta distancia



El volante es ligero pero aún preciso, las maniobras en el camino estrecho se pueden hacer con flexible, y la respuesta del pedal de gas o el freno fino sin golpear. Este personaje hace que el automóvil se sienta amigable con los atascos de tráfico urbano.

Modo de conducción flexible

Leer también: Introducido en Surabaya, ¿cuánto cuesta el precio de Aion Ut?



Aion UT está equipado con tres modos de conducción: comodidad, eco y deporte. Al pasar tráfico sólido, la comodidad y el ECO son la opción ideal. El auto se mueve con calma, ahorra energía y no agita al conductor.

Pero al ingresar a MBZ Toll Road, el modo Sport proporciona una experiencia diferente. La aceleración se siente espontánea, el tirón de un motor eléctrico es suave y potente, de modo que la maniobra que supera a otros vehículos se puede hacer con confianza.

Desde el lado técnico, Aion UT utiliza una batería LFP que admite el llenado de CA tipo 2 y DC CCS2. Se afirma que la distancia alcanza alrededor de 500 kilómetros (NEDC). El sistema de conducción de ruedas delanteras, combinado con la suspensión independiente de MacPherson en el frente y el haz de torque detrás. Esta combinación hace que el golpe estable sin sacrificar la comodidad de los pasajeros.

Interior y características

Al entrar en la cabina, el asiento se siente ergonómico con una espuma bastante suave. Su espalda apoya bien el cuerpo, aunque en el viaje de la distancia media a los dolores lejanos aún puede aparecer. La capacidad de equipaje alcanza más de 1,000 litros, dando libertad para llevar muchos artículos cuando viaja.

El sistema de entretenimiento y la configuración del vehículo se centran en una gran pantalla táctil que utiliza la interfaz Adigo (Aion Digital Intelligent Gateway y Operation System).

Esta pantalla facilita el acceso a varias características, pero hay notas en la configuración del espejo de la vista trasera. Se debe acceder a la mayoría de las funciones a través de la pantalla, mientras que los botones físicos solo están disponibles para seleccionar el lado derecho o izquierdo.

En la práctica, este método se siente menos práctico cuando el conductor quiere ajustar el espejo retrovisor rápidamente.

En el exterior, Aion Ut aparece con los faros LED «Owl Eyes» que son la identidad de diseño. Esta iluminación de luz y diseño moderno confirma la impresión futurista que Aion quiere aportar al mercado de SUV eléctricos en Indonesia.

El CEO de Gac Indonesia, Andry CIU, dijo que la presencia de Aion Ut estaba destinada a la generación urbana.

«Aion Ut es el hatchback actual que presentamos para apoyar el estilo de vida moderno de la sociedad urbana», dijo.

Para información, en Indonesia, Aion UT se ofrece en dos variantes, a saber, estándar para RP. 325 millones y una prima de RP 363 millones. Para los consumidores que desean un aspecto diferente, también hay una opción de dos tonos con un RP 3 millones adicional.