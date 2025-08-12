¡Divertido! 18 de agosto Yakarta es gratis incluso gratis, los autos impares pueden jugar sin temor a las entradas

Yakarta, Viva – Política El extraño no se impone en Yakarta el lunes 18 de agosto de 2025 más tarde.

La razón es porque ese día llegó vacaciones Juntos o vacaciones nacionales. Por lo tanto, la política del medidor no se aplica. En cuanto a esto, se conoce por la publicación oficial de la cuenta de Instagram @Dishubdkijakarta.

«Implementación del sistema Extraño En varios caminos en Yakarta, fue eliminado, «según lo citado por la cuenta, martes 12 de agosto de 2025.

En otras palabras, el 18 de agosto de 2025, el auto será número La policía de Odd -Free es gratuita en Yakarta sin preocuparse por ser multado porque la política no se aplica. La Agencia de Transporte dijo que esta decisión se tomó en referencia al Ministro 3 de SKB 3, número 3 de 2025, que se refirió a esa fecha en un día de licencia conjunta.

Para tener en cuenta, el gobierno se estableció oficialmente el lunes 18 de agosto de 2025 como una licencia conjunta para animar el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Esta determinación está contenida en el Decreto Conjunto (SKB) de tres ministros firmados por el Ministro de Religión, el Ministro de Manpower y el Ministro de Reforma Administrativa y Reforma de Burocracia.

Este SKB es un cambio en el SKB anterior, a saber, el número 1017 de 2024, el número 2 de 2024 y el número 2 de 2024, con respecto a las vacaciones nacionales y la licencia conjunta de 2025.