Diversificar la adquisición de energía: India en respuesta al reclamo comercial petrolero de Trump







India dijo el jueves que está «ampliando y diversificando» su abastecimiento de energía para satisfacer las condiciones del mercado, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que el primer ministro Narendra Modi le aseguró que Nueva Delhi dejará de adquirir petróleo crudo ruso.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, respondiendo a las declaraciones de Trump, dijo que la prioridad constante de Nueva Delhi ha sido salvaguardar los intereses del consumidor indio en un escenario energético volátil.

Dijo que las políticas de importación de la India están guiadas enteramente por el interés nacional, y agregó que la India también ha estado buscando expandir los vínculos energéticos con Estados Unidos.

«Garantizar precios energéticos estables y un suministro seguro ha sido el doble objetivo de nuestra política energética», afirmó.

«Esto incluye ampliar nuestro abastecimiento de energía y diversificarlo según corresponda para satisfacer las condiciones del mercado», añadió Jaiswal.

A pesar de que la India continúa comprando productos petrolíferos a Rusia Sanciones occidentales se han convertido en un tema importante que resultó en una grave caída en los lazos entre Nueva Delhi y Washington.

En Washington, Trump dijo a los periodistas que «él (Modi) me ha asegurado que no habrá compras de petróleo a Rusia».

El presidente de Estados Unidos dijo que es posible que India no pueda recortar las adquisiciones de inmediato, pero que el proceso ha comenzado.

«(El proceso) ha comenzado. No puede hacerlo de inmediato. Es un pequeño proceso, pero el proceso terminará pronto», dijo el presidente estadounidense.

En sus comentarios, Jaiswal señaló que la India está manteniendo conversaciones con el administración Trump sobre el impulso de los vínculos energéticos bilaterales.

«En lo que respecta a Estados Unidos, durante muchos años hemos buscado ampliar nuestra adquisición de energía. Esto ha progresado constantemente en la última década», dijo.

«La actual administración ha mostrado interés en profundizar la cooperación energética con la India. Las discusiones están en curso», añadió.

Al explicar la política de la India sobre adquisición de energía, Jaiswal dijo que está impulsada por el interés nacional.

«India es un importante importador de petróleo y gas. Nuestra prioridad constante ha sido salvaguardar los intereses del consumidor indio en un escenario energético volátil», dijo. «Nuestras políticas de importación se guían enteramente por este objetivo», afirmó.

En sus comentarios, Trump sugirió que Estados Unidos quiere que India detenga la adquisición de crudo ruso sólo para ejercer presión financiera sobre el presidente ruso Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

«Todo lo que queremos del presidente Putin es detener esto, dejar de matar a ucranianos y dejar de matar a rusos porque está matando a muchos rusos. Es una guerra que debería haber ganado en una semana y ahora está entrando en su cuarto año», dijo.

Washington ha estado sosteniendo que India está ayudando a Putin a financiar la guerra mediante la compra de petróleo crudo ruso.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington han estado tambaleándose bajo una severa tensión después de que Trump duplicó los aranceles sobre productos indios a un enorme 50 por ciento, incluyendo aranceles adicionales del 25 por ciento por la compra de petróleo crudo ruso por parte de la India.

India calificó la acción estadounidense de «injusta, injustificada e irrazonable»

La semana pasada, el embajador designado de Estados Unidos, Sergio Gor, se reunió con el primer ministro Modi en Nueva Delhi.

Tras la reunión, Gor dijo que Estados Unidos «valora» su relación con la India,

Gor estuvo en Nueva Delhi en medio de continuas tensiones en las relaciones bilaterales.

El Embajador designado también se entrevistó con el Ministro de Asuntos Exteriores S JaishankarEl asesor de seguridad nacional, Ajit Doval, y el secretario de Asuntos Exteriores, Vikram Misri, antes de reunirse con el primer ministro Modi.

