Ditlantas Polda Riau distribuye 2 toneladas de arroz a través de movimientos de comida baratos

Pekanbaru, Viva – Polda Ditlantas Riau a través del subdit de Regident contiene movimientos Alimento Barato (GPM) en la ciudad de Pekanbaru, sábado 30 de agosto de 2025.

400 capturas arroz El tamaño de 5 kilogramos o equivalente a 2 toneladas de arroz se distribuye al público a un precio asequible de Rp 60 mil por captura.

La actividad, que fue dirigida por el regidente de Kasubdit, AKBP Fatikh Dedy Setyawan, tuvo lugar en dos puntos, a saber, Jalan Jenderal Ahmad Yani frente a la Iglesia de Santa María y en el patio de la oficina de UPTD en Jalan Cempaka Gang Pe’eng, distrito de Sukajadi.

En esta actividad, cientos de residentes parecían abarcar la ubicación para obtener arroz barato, cuya calidad se consideraba mejor que el precio del mercado.

«Polri Tratando de asistir no solo a proporcionar servicios de tráfico, sino también aliviar la carga de la comunidad. A través de este programa, se espera que la comunidad obtenga más fácilmente las necesidades básicas a precios asequibles «, dijo AKBP Fatikh a los periodistas.

Además de canalizar el arroz barato, continúa fatikh, la Dirección de Policía Regional de Ditlantas de RIAU también aprovechó la oportunidad de saludar a los automovilistas y proporcionar educación sobre el tráfico ordenado.

«La presencia de Polantas en esta actividad presenta una cara humanista, ayudando a las necesidades básicas al tiempo que recuerda la importancia de impulsar la seguridad», dijo.

Anton, uno de los residentes que compró paquetes de arroz baratos, afirmó ser muy ayudado. Según él, el precio de los alimentos básicos distribuidos por la policía regional de RIAU es más barato que el mercado y su calidad también es bueno.

«Esperamos que los programas como este continúen para que la comunidad sea ayudada», dijo.

Mientras tanto, la policía regional de Dirlantas Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat explicó que el movimiento de comida barata es parte de la estrategia de la Policía Nacional para mantener la estabilidad de los alimentos mientras fortalece la cercanía con la comunidad.

«La Policía Nacional quiere asegurarse de que se mantenga el acceso público a Staples. La presencia de este programa también es una forma de nuestro servicio a la comunidad, tanto para mantener la seguridad del tráfico como en responder las necesidades básicas de la comunidad», dijo.

El programa de comida barata en sí es una política del gobierno central que la policía nacional lleva a cabo simultáneamente junto con Bulog en varias regiones, para reducir el aumento en los precios de los alimentos y mantener la inflación bajo control.

El Gobierno asegura que las existencias nacionales de arroz sean suficientes y las intervenciones de distribución de alimentos se llevan a cabo para que las personas aún puedan obtener productos básicos a precios asequibles.

Las actividades de comida barata en Pekanbaru funcionan de manera segura, ordenada y reciben una respuesta positiva de la comunidad.

La Policía Regional de RIAU espera que este paso se convierta en un puente que se acerca a la institución más cerca de las personas mientras mantiene la estabilidad social y económica en las regiones.