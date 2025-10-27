Disturbios en Delhi 2020: SC niega una prórroga de dos semanas a la policía en la libertad bajo fianza de Umar Khalid







El Tribunal Supremo de la India se niega a conceder dos semanas a la policía de Delhi para presentar su respuesta a las peticiones de libertad bajo fianza de los activistas Omar Khalid y otros, criticaron duramente a las autoridades investigadoras. Otros acusados, incluidos Sharjeel Imam, Gulfisha Fatima y Meeran Haider, han sido fichados en el caso UAPA relacionado con la presunta conspiración detrás de los disturbios de febrero de 2020 en Delhi.

Cuando la audiencia comenzó aproximadamente al mismo tiempo, el Procurador General Adicional SV Raju, que compareció en nombre de la Policía de Delhi, buscó tiempo para presentar una contradeclaración jurada. Sin embargo, el tribunal de los jueces Aravind Kumar y NV Anjaria se negó a conceder dos semanas y dijo que escuchará el asunto el 31 de octubre, según PTI.

El tribunal que respondió a la oración de SV Raju dijo: «Les hemos dado suficiente tiempo. La última vez, al emitir el aviso, dijimos en audiencia pública que escucharemos este asunto el 27 de octubre y lo resolveremos.

«Francamente, en materia de fianzas no se trata de presentar mostradores», cita la agencia de noticias PTI.

Por el contrario, el abogado principal Kapil Sibalcompareciendo en nombre de Khalid, afirmó además que los peticionarios han estado en prisión durante más de cinco años.

El principal abogado Abhishek Singhvi, que compareció en nombre de uno de los peticionarios mientras apelaba por la libertad bajo fianza, dijo que todo el caso tiene que ver con el retraso en el juicio y que no debería haber más retrasos en la audiencia.

Anteriormente, el 22 de septiembre, el Tribunal Supremo de la India también había notificado a la policía de Delhi y pedía su respuesta en vista del mismo caso registrado contra el acusado.

Sin embargo, los activistas han acudido al tribunal superior, impugnando la orden del Tribunal Superior de Delhi aprobada el 2 de septiembre.

Anteriormente, el tribunal superior ya había negado la libertad bajo fianza a nueve personas, entre ellas Khalid e Imam, diciendo que no se podía permitir la violencia «conspirativa» bajo el pretexto de manifestaciones o protestas de los ciudadanos.

Además de Khalid e Imam, los otros acusados ​​cuya solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada por el Tribunal Superior son Fatima, Haider, Mohd Saleem Khan, Shifa Ur Rehman, Athar Khan, Abdul Khalid Saifi y Shadab Ahmed.

La declaración de libertad bajo fianza de otro acusado, Ahmed Taslimfue rechazada por otra sala del tribunal superior el 2 de septiembre. El tribunal superior, aunque rechazó la solicitud de libertad bajo fianza del acusado, dijo que la Constitución otorga a los ciudadanos el derecho a protestar y realizar manifestaciones o agitaciones, siempre que sean ordenadas, pacíficas y sin armas, y tales acciones deben estar dentro de los límites de la ley.

Si bien el tribunal superior dijo que el derecho a participar en protestas pacíficas y a pronunciar discursos en reuniones públicas estaba protegido por el artículo 19(1)(a) y no podía restringirse descaradamente, observó que el derecho «no era absoluto» y estaba «sujeto a restricciones razonables», según PTI.

La orden de rechazo de la libertad bajo fianza establecía además que, «si se permitiera el ejercicio de un derecho ilimitado a protestar, dañaría el marco constitucional y afectaría la situación de orden público en el país», según PTI.

(Con aportes de PTI)





Fuente