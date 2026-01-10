Distribuye ayuda en Sibolga y Tapteng, Mandiri Inhealth recauda fondos de solidaridad para empleados

Jacarta – PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Independiente Inhealth) continúa moviéndose para distribuir ayuda Asistencia humanitaria a lugares afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en la región. Sumatra. A partir de 2026, Mandiri Inhealth distribuirá ayuda y estará presente directamente en la ciudad Sibolga y el área de Central Tapanuli Regency, Sumatra del Norte, del 2 al 4 de enero de 2026.

La ayuda distribuida se realiza en forma de fondos de sensibilización para la restauración de instalaciones públicas y lugares de culto. Al distribuir la ayuda esta vez, Mandiri Inhealth realizó visitas y entregó ayuda a tres lugares afectados, a saber, la mezquita Jami’ y la iglesia HKBP Hutanabolon en el distrito de Tukka, así como la aldea de Bair en el distrito de Tapian Nauli.

Plt. La directora general de Mandiri Inhealth, Marihot H. Tambunan, dijo que la compañía continúa avanzando para canalizar la preocupación y mantener un espíritu de unión para apoyar la recuperación después de un desastre.

«La situación y las condiciones de la comunidad en la ciudad de Sibolga y el área de Central Tapanuli Regency han mejorado gradualmente, pero las comunidades afectadas todavía necesitan nuestra atención y apoyo, como apoyo financiero para la reparación de instalaciones públicas y lugares de culto. A través de este apoyo, esperamos que la comunidad siga siendo entusiasta y que las condiciones puedan recuperarse rápidamente por completo», dijo Marihot H. Tambunan en Sibolga, citado en su declaración, el sábado 10 de enero de 2026.

La ayuda está destinada a renovar y equipar los lugares de culto y las instalaciones públicas de las aldeas. A través de esta asistencia, se espera que la vida social pueda volver a la normalidad y que las actividades comunitarias puedan desarrollarse de manera propicia.

«La atención social es una parte inseparable del camino de Mandiri Inhealth como empresa comprometida con brindar protección. Por eso, continuamos avanzando e intentando crear diversas actividades de atención para las comunidades afectadas. En esta ocasión, en las áreas de Sibolga y Tapteng, también distribuimos ayuda alimentaria procedente de la recaudación de fondos de la solidaridad de los empleados de Mandiri Inhealth», añadió Marihot.

En la acción solidaria también participaron empleados de Mandiri Inhealth. La preocupación se materializa mediante la recaudación de fondos y la recolección de ropa adecuada, que también se ha distribuido en varias zonas afectadas en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Anteriormente, Mandiri Inhealth también había llevado a cabo actividades humanitarias en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental en colaboración con Mandiri Amal Insani (MAI). Estas actividades incluyen la prestación de servicios de salud, suministro de medicamentos y asistencia alimentaria.