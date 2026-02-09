Distribuya IDR 15 mil millones para la reactivación de JKN, Purbaya otorga estas condiciones a BPJS Health

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, distribuirá un presupuesto de 15 mil millones de IDR para reactivar el Seguro Nacional de Salud (JKN) temporalmente automático, según lo propuesto por el Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin.

Después de celebrar una reunión de consulta entre los líderes de la RPD y el gobierno sobre la seguridad social, Purbaya confirmó que el presupuesto sanitario actual era suficiente para satisfacer estas necesidades.

Sin embargo, Purbaya pidió a las partes BPJS Salud fijar primero una de las partidas presupuestarias, antes de distribuir el presupuesto reactivación La JKN fue realizada por el Ministerio de Hacienda.

«Todavía hay un presupuesto que todavía está en el presupuesto. Más tarde, BPJS tendrá que preguntarme, pero primero lo arreglará (el elemento presupuestario) y simplemente vendrá a mí», dijo Purbaya en la Cámara de Representantes, Senayan, Yakarta, el lunes 9 de febrero de 2026.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Tal vez la próxima semana también se desembolse. No hay problema. No es demasiado grande (el presupuesto)», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Salud Budi había propuesto una reactivación automática temporal de JKN durante tres meses, mientras validaba los datos de los beneficiarios y respondía a la desactivación de la participación de 11 millones de beneficiarios de Asistencia de Contribución al Seguro de Salud (PBI JK).

«Así que en los últimos tres meses realmente se ha vuelto a validar. Esto lo puede hacer el BPS, el Gobierno Regional y el Ministerio de Asuntos Sociales, para validar si estos (participantes) son pobres o no», dijo Budi.

Dijo que de los 11 millones de personas cuyo JKN fue revocado, hay alrededor de 120 mil participantes con antecedentes de enfermedades catastróficas, y hay 12 mil pacientes de hemodiálisis o diálisis que se ven afectados.

Agregó que en total hay alrededor de 200 mil pacientes en diálisis, y cada año hay 60 mil nuevos pacientes en diálisis. Según él, sin un tratamiento inmediato, es decir, diálisis 2 o 3 veces por semana, estos pacientes podrían morir.

El Ministro de Salud también afirmó que también es necesario considerar el tratamiento de otras enfermedades catastróficas, como la quimioterapia para pacientes con cáncer, medicamentos para enfermedades cardíacas e infusiones para niños que padecen talasemia.

Por lo tanto, Budi cree que esta reactivación es importante para garantizar que las personas necesitadas sean verdaderamente atendidas por el Estado. Posteriormente, esta reactivación podrá realizarse en base al Decreto (SK) del Ministerio de Asuntos Sociales.

«Y si preguntan cuánto cuesta, señoras y señores, es 120 mil (personas) multiplicado por 42 mil PBI al mes, un máximo de 5 mil millones de rupias. Así que pedimos que, si es posible, se gasten 15 mil millones de rupias para reactivarlo automáticamente», dijo.